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«ذي باور أوف ذي دوغ» في صدارة سباق «بافتا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 05:00 مساء
«ذي باور أوف ذي دوغ» في صدارة سباق «بافتا»
المخرجة جين كامبيون، يسارن والممثلان بنديكت كامبرباتش، وسط، وكيرستن دانست في «البندقية السينمائي» 2 سبتمبر 2021 (أ ف ب)
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يسود ترقب قبيل الإعلان، مساء الأحد، في لندن عن الفائزين بجوائز «بافتا» السينمائية البريطانية العريقة، وسط ترجيحات بتصدر فيلم «ذي باور أوف ذي دوغ» للمخرجة جين كامبيون السباق، إذ ينافس على جوائز رئيسية بينها أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثل.

بعدما أُقيمت المناسبة من دون جمهور العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19»، تطغى الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليًا على حفلة توزيع جوائز «بافتا» التي تقام هذا العام بنسختها الخامسة والسبعين في قاعة «رويال ألبرت هول» في العاصمة البريطانية، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس الأكاديمية البريطانية، كريشنندو ماجومدار، أخيرًا إن حفلة توزيع جوائز «بافتا» «ستتضامن مع كل الشعب الأوكراني الذي يقاتل بشجاعة من أجل بلده».

ومع ثمانية ترشيحات، يشكل فيلم «ذي باور أوف ذي دوغ» من إنتاج «نتفليكس» منافسًا رئيسيًّا للفوز بهذه المكافآت البريطانية العريقة، قبل أسبوعين من حفل توزيع جوائز الأوسكار التي رُشحت فيها أيضًا المخرجة جين كامبيون لنيل جائزة أفضل إخراج، فيما يتنافس بطل العمل بنديكت كامبرباتش على «أوسكار أفضل ممثل.»
كذلك، يتنافس ثلاثة من المشاركين في الفيلم على جائرتي أوسكار أفضل تمثيل في دور مساعد (كيرستن دانست لدى الممثلات، وجيسي بليمونز وكودي سميت ماكفي لدى الممثلين).

ومنذ تقديمه في سبتمبر الماضي بمهرجان «البندقية السينمائي»، حيث حصلت المخرجة النيوزيلندية على جائزة «الأسد الفضي»، فاز فيلم الويسترن بجائزة «غولدن غلوب» لأفضل فيلم درامي كما نالت جين كامبيون جائزة أفضل إخراج.

ويواجه هذا الفيلم الروائي الطويل، وهو أيضًا الأوفر حظًّا في سباق جوائز الأوسكار التي تُوزَّع في 28 مارس بلوس أنجليس، خصوصًا منافسة قوية في لندن على جائزة أفضل فيلم مع «دون» المقتبس من رواية الخيال العلمي للكاتب فرانك هربرت. ونال فيلم المخرج دوني فيلنوف هذا 11 ترشيحًا لا تشمل فئة الإخراج.

فرنسيتان لجائزة أفضل إخراج
في هذه الفئة أيضًا، تتنافس فرنسيتان خصوصًا مع جين كامبيون، وهما أودري ديوان اللبنانية الأصل عن فيلمها «L'Evènement» المقتبس عن رواية للكاتبة أني إرنو عن الإجهاض والفائز بجائزة «الأسد الذهبي» في البندقية، وجوليا دوكورنو عن فيلمها «تيتان» الفائز بجائزة «السعفة الذهبية» في مهرجان «كان السينمائي» العام الماضي.

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وإذا فازت إحداهما بالجائزة، فإنها ستصبح ثالث امرأة فقط تتوج بجائزة أفضل إخراج ضمن مكافآت «بافتا»، بعد الأميركية كاثرين بيغلو (ذي هورت لوكر) العام 2009 والصينية كلويه جاو (نومادلاند) العام الماضي.

وتتنافس المخرجات الثلاث مع عليم خان (أفتر لوف) وريوسوكي هاماغوتشي (درايف ماي كار) وبول توماس أندرسون (ليكوريش بيتزا).

كذلك يتنافس فيلم «بلفاست» للمخرج البريطاني كينيث براناه، في ست فئات بينها أفضل فيلم. ويوجه المخرج في هذا العمل تحية إلى مسقط رأسه، مسترجعًا ذكريات الطفولة في أيرلندا الشمالية وصدمة الحرب الأهلية التي حاول تخطيها من خلال السينما.

ويل سميث وليدي غاغا
وعلى صعيد جائزة أفضل ممثل، يتنافس بنديكت كامبرباتش خصوصًا مع الأميركي ويل سميث عن دوره كوالد بطلتي رياضة التنس سيرينا وفينوس ويليامز في «كينغ ريتشارد»، وليوناردو ديكابريو عن دوره في «دونت لوك أب».

أما جائزة «بافتا» في فئة أفضل ممثلة، فتتنافس عليها ليدي غاغا عن دور زوجة قطب ثري في قطاع الأزياء الإيطالي بـ«هاوس أوف غوتشي»، وألانا حاييم (ليكوريش بيتزا)، وإميليا جونز (كودا) ورينات رينسفي (ذي وورست برسن إن ذي وورلد) وجوانا سكانلان (أفتر لوف) وتيسا تومسون (باسينغ).

وصب أقل من ثلث ترشيحات الممثلين هذا العام لصالح فنانين من غير البيض، بانخفاض حاد عن المستوى القياسي الذي بلغ الثلثين العام الماضي، لكن النسبة لا تزال أعلى من المعدلات المسجلة على مر السنوات في هذه الجوائز.

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