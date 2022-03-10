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تهافت عالمي على شراء مسلسل من بطولة رئيس أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 05:00 مساء
تهافت عالمي على شراء مسلسل من بطولة رئيس أوكرانيا
الشريك الإداري في شركة «إيكو رايتس» لحقوق البث التلفزيوني نيكولا سودرلند بمقر الشركة في ستوكهولم، 9 مارس 2022 (أ ف ب)
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تتسابق محطات تلفزيونية ومنصات للبث التدفقي، من بينها «نتفليكس»، على شراء حقوق عرض مسلسل أدى بطولته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الممثل السابق الذي أصبح «بطل» بلده المحتل.

ويوضح نيكولا سودرلند أحد مؤسسي شركة «إيكو رايتس» الصغيرة المتخصصة في تراخيص الحقوق الفكرية من مقرها في العاصمة السويدية ستوكهولم «نحن نغرق بسيل من الطلبات. في كل أنحاء العالم، الناس يسألون عن حقوق العرض»، وفق «فرانس برس».

منذ اليوم الأول لغزو أوكرانيا، انضمت القناة 4 في بريطانيا أو ANT 1 في اليونان أو PRO TV في رومانيا أو Arte الفرنسية الألمانية، إلى سلسلة محطات تلفزيونية شاركت في المفاوضات لنيل حقوق مسلسل «Servant of the People» (خادم الشعب) الذي انطلق العام 2015.

وقال سودرلند بجانب ملصق المسلسل فوق مكتبه «وقعنا حوالى 15 اتفاقا ولا نزال في طور التفاوض على حوالى عشرين اتفاقا آخر»، مضيفا «نجري محادثات مع أميركا اللاتينية والولايات المتحدة، ومع نتفليكس وجهات كثيرة».

في إيطاليا وحدها، تتنافس ثلاث أو أربع جهات حاليا على شراء حقوق المسلسل الذي يُبث أيضا باليونان في موعد مسائي يومي خلال وقت الذروة.

واعتبر الوكيل السويدي أن «هناك تضامنا مع الأوكرانيين وفضولا لمعرفة من هو» زيلينسكي الذي يستقطب اهتماما عالميا كبيرا بعدما أثار إعجابا في العالم بأسره بفعل وقفته بمواجهة الغزو الروسي.

وتعود معرفة سودرلند بزيلينسكي إلى العام 2012، بعدما لفت الممثل الأوكراني آنذاك نظر الوكيل السويدي إثر لقاء بينهما لتوزيع برنامج كوميدي من بطولة زيلينسكي بعنوان «Crack them up»

نابليون
وتقوم لعبته على كسب المال من خلال إضحاك لجنة من الكوميديين. وبيعت نسخ من هذا العمل في فيتنام والصين وفنلندا.

وقال السويدي المتخصص في حقوق البث التلفزيوني «ذهبت لتناول الغداء معه في كييف، كانت لديه كل هذه الأفكار المجنونة والطريفة».

ويخرج سودرلند هاتفه من جيبه ليعرض صوره مع زيلينسكي في مدينة كان الفرنسية العام 2016، على هامش ملتقى القطاع المرئي والمسموع الذي تنظمه فرنسا سنويا. يصعب التصديق، بحسب سودرلند، بأن هذا «الممثل المضحك والمحبوب جدا من الجمهور الأوكراني»، على الرغم من تجسيده شخصية نابليون خلال غزوه لروسيا، سيصبح العدو الأول لفلاديمير بوتين «وقائدا عالميا يجسد الأمة بأكملها ويتحدث عنها» من كييف المحاصرة.

وقال رئيس شركة «إيكو رايتس» فريدريك أف مالمبورغ «كنا بحاجة إلى بطل مثله، بعد ترامب ورفاقه».

ويبدو أن مسلسل «خادم الشعب» كان استشرافيا، إذ يتمحور موضوعه حول أستاذ تاريخ ينجح في تبوؤ رئاسة أوكرانيا. وفتح النجاح الهائل لهذا العمل في أوكرانيا الباب أمام انطلاق زيلينسكي في مسيرته السياسية.

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وأوضح مالمبورغ مستذكرا اللقاءات مع زيلينسكي «لطالما كان يخبرنا بأن ممثلين أصبحوا رؤساء للجمهورية في الولايات المتحدة».

ورغم عدم إجراء أي اتصال أخيرا بزيلينسكي نفسه، تمكنت «إيكو رايتس» من الاتصال بإحدى الجهات التي تتواصل معه في أوكرانيا، بعد أيام من الانقطاع المرتبط بالحرب.

فوفا
وأضاف مالمبورغ «هربت إحداهما إلى تركيا والأخرى إلى روتردام وهما على اتصال بـ فوفا»، وهو اسم التحبب المستخدم مع فولوديمير زيلينسكي من المقربين منه.

وتتحفظ «إيكو رايتس» عن الإفصاح عن قيمة الصفقات لبيع حقوق المسلسل، لكنها تقدر قيمة عقود البث الجديدة التي تم الحصول عليها وتلك المستقبلية «بحدود مليون يورو».

وتضم مكتبة الأعمال التي تملك «إيكو رايتس» حقوقها أيضا مسلسلا آخر من بطولة زيلينسكي بعنوان «سفاتي» (أهل الزوجة).

وأعلنت الشركة التي توظف ما مجموعه 40 شخصا في ستوكهولم ولندن وإسطنبول، تبرع بحوالي 55 ألف دولار للصليب الأحمر الأوكراني، وتخطط لتقديم مساعدات إضافية مع توقيع العقود.

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