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إذاعات أوروبية تبث بالتزامن أغنية من أجل السلام في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 02:30 مساء
إذاعات أوروبية تبث بالتزامن أغنية من أجل السلام في أوكرانيا
مقر اتحاد البث الأوروبي للإذاعة والتلفزيون في جنيف في 23 مارس 2017 (أ ف ب)
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رفضًا للحرب في أوكرانيا، بثت 150 محطة إذاعية أوروبية بصورة متزامنة، صباح الجمعة، أغنية «أعطوا السلام فرصة» (Give Peace a Chance).

وصدحت هذه الأغنية الشهيرة التي كتبها جون لينون في أكثر من 25 بلدًا بينها أوكرانيا عند الساعة 07.45 ت غ، وشاركت في هذه الخطوة أيضًا إذاعات أوروبية خاصة، بحسب اتحاد البث الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، القائم على المبادرة.

وقالت باتريسيا شليسينغر مديرة إذاعة «آر بي بي» المحلية في العاصمة الألمانية برلين التي أطلقت المشروع، إن «فظائع الحرب على أوكرانيا تظهر جليّة يومًا بعد يوم. تضامننا وإنسانيتنا ودعمنا أمر ضروري».

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وتشن القوات الروسية منذ 24 فبراير عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المنتج التنفيذي لإذاعة «تشانل وان» الأوكرانية يوري تاباتشنكو «من المهم جدًا أن تتحد أوروبا اليوم حول أوكرانيا».

بلاستيك أونو باند
طُرحت أغنية «Give Peace a Chance» لفرقة «بلاستيك أونو باند» سنة 1969، بعد تسجيلها في مونتريال خلال الاعتصام الذي نفذه جون لينون وزوجته يوكو أونو في فندق «كوين إليزابيث».

ويشكل اتحاد البث الأوروبي للإذاعة والتلفزيون الذي أسس سنة 1950 ومقره في جنيف، أكبر تحالف وسائل إعلامية عامة في العالم مع 113 عضوًا من 56 بلدًا. وهو معروف من العامة خصوصًا بتنظيمه مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية، أحد أكثر الأحداث الموسيقية التلفزيونية استقطابًا للمشاهدين حول العالم.

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