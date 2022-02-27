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عرض الفيلم المغربي «جرادة مالحة» تجاريا في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 12:55 مساء
عرض الفيلم المغربي «جرادة مالحة» تجاريا في السعودية
مشهد من الفيلم المغربي «جرادة مالحة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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بدأ الفيلم المغربي «جرادة مالحة» للمخرج إدريس الروخ، جولة عروضه التجارية، في دور العرض السعودية، ليكون أول فيلم مغربي يعرض تجاريًّا في السينمات السعودية، وتتولى توزيع الفيلم وتسويقه في العالم العربي شركة «MAD Solutions»، بينما تمتلك «رواد ميديا» حقوق الفيلم تجاريًّا في المملكة العربية السعودية، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في باقي الدول العربية.

«جرادة مالحة» حصل على جائزتين هما جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي من مهرجان «تورونتو فيلم تشانل»، وجائزة أفضل مخرج في مهرجان «الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط»، بالإضافة لجولة عروض مميزة في مهرجانات عالمية منها، «بافالو» بالولايات المتحدة الأميركة، «أمستردام»، «الرباط لسينما المؤلف»، «ديربان» بجنوب أفريقيا، «مونتريال»، و«أبوجا السينمائي» في نيجيريا وعديد المهرجانات العربية والدولية، وفقا لبيان.

ويحكي الفيلم قصة «رانيا»، وهي شابة وقعت ضحية مؤامرة تهدف إلى التحكم والسيطرة، حيث وجدت نفسها في قلب تجربة يقودها أشخاص لأغراض خاصة. فحرمت رانيا بسبب ذلك من حياتها وذكرياتها، وصارت لها حياة أخرى تتسم بالفوضى والاختناق والضياع، وتقرر الذهاب للبحث عن حياتها الحقيقية.

الفيلم تم تصويره في إفران ومكناس وأزرو وبن صميم في المغرب، ونال استحسانًا عالميًّا، إذ وصفته الصحف الكندية بأنه «تجربة ممتعة أخاذة»، وهو من تأليف وإخراج إدريس الروخ، وشاركه في التأليف عدنان موحجة، ويشارك في بطولته منى الرقيمي، عدنان موحجة، إدريس الروخ، عبدالرحيم المنياري، فاطمة الزهراء بناصر، وخنساء بطمة.

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