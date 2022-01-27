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إلتون جون يلغي حفلتين في الولايات المتحدة لإصابته بـ«كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 11:50 صباحا
إلتون جون يلغي حفلتين في الولايات المتحدة لإصابته بـ«كوفيد»
إلتون جون في حفل توزيع جوائز الأوسكار بهوليوود، 9 فبراير 2020 (أ ف ب)
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أعلن المغني البريطاني الشهير إلتون جون، الثلاثاء، عبر حسابه على «إنستغرام» إصابته بـ«كوفيد-19» وإلغاءه حفلتين مقررتين في دالاس جنوب الولايات المتحدة، في إطار جولته العالمية الوداعية.

وكتب المغني البالغ 74 عامًا «أُصبت بكوفيد ويتعين عليَّ إعادة برمجة حفلاتي في دالاس» المقررتين أساسًا، الثلاثاء والأربعاء، وفق «فرانس برس».

وأضاف السير إلتون جون «لحسن الحظ، أنا ملقّح تلقيحًا كاملًا وحصلت على جرعة معززة والأعراض طفيفة، لذا أنا على قناعة بأني سأتمكن من إحياء حفلتي» السبت، في نورث ليتل روك بولاية أركنساو.

وتابع أن «إرجاء حفلات يشكل دائمًا مصدر خيبة كبرى.. لكني أحرص على ضمان سلامتي وسلامة فريقي».

وسيعاد تحديد موعدين جديدين للحفلتين في دالاس كما سيتم الاتصال سريعًا جدًا بالأشخاص الحائزين تذاكر لحضورهما، وفق ما أوضح صاحب أغنية «كاندل إن ذي ويند».

وكان المغني المعروف بأسلوبه الغريب في اللباس بدأ جولة وداعية تحمل عنوان «فيرويل يلو بريك رود» سنة 2018، وتشمل أكثر من 300 حفلة خلال ثلاث سنوات حول العالم، قبل أن تعكِّر صفوها جائحة «كوفيد-19».

وفي سبتمبر 2021، أصدر المغني ألبوما جديدا بعنوان «ذي لوكداون سيشنز» تم تأليفه بالكامل بالتعاون مع فنانين شباب.

كما أرجأ المغني لثلاثة أشهر جولته في أكتوبر 2021 بسبب خضوعه لعملية في الخاصرة، قبل أن يستانف حفلاته هذا الشهر.

وباع إلتون جون خلال مسيرته أكثر من 300 مليون أسطوانة في العالم، وأحيا ما يزيد على 3500 حفلة، كما خُصص فيلم عن حياته بعنوان «روكيتمان» سنة 2019.

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