«القاهرة السينمائي»: عرض عالمي أول لـ«بنات عبدالرحمن»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 01:38 مساء
الفيلم الأردني «بنات عبدالرحمن» يعرض عالميا لأول مرة بمهرجان القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض الفيلم الروائي الأردني «بنات عبدالرحمن»، اليوم لأول مرة عالميًا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

فيلم «بنات عبدالرحمن»، هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 118 دقيقة، ومن المقرر أن ينطلق في تمام الساعة الـ 6:30 مساءً بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، فيما سيعقب العرض مناقشة مع مخرج العمل زيد أبوحمدان.

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان؛ حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كيخاطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودًا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

قصة العمل تتناول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبًا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.

يشار إلى أن زيد أبوحمدان، كاتب سيناريو ومخرج سينمائي ولد في الأردن، وحصل على ماجيستير في صناعة السينما من أكاديمية نيويورك للأفلام، وعمل دوليًا كمساعد مخرج ومنتج ومراسل تلفزيوني، وفي العام 2009، أسَّس شركة زها للإنتاج، وأنتج 5 أفلام قصيرة حتى الآن، فيما فاز فيلمه الأول «برام وحمزة» بجوائز دولية.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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