بالفيديو: لينا شاماميان تطرح «طريق الشمس»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 04:05 مساء
لينا شاماميان في كواليس تصوير فيديو كليب «طريق الشمس» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت المطربة السورية لينا شاماميان فيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية «طريق الشمس»، الذي تم تصويره في القاهرة.

وتقدم لينا خلال الأغنية تحية لشعوب «بلاد الشمس»، التسمية القديمة لبلاد الشام، أُطلقت عليها لوفرة الخير والدفء فيها، ولكن عانت التعب والحروب منذ فجر التاريخ وحتى اليوم.

وتهدي شاماميان أغنيتها لأبناء فلسطين «أم الجراح»، ولبنان لما شهده من فظاعة الحرب الأهلية قديمًا وحتى الأزمات الاقتصادية وكارثة تفجير المرفأ أخيرًا، وسورية التي أضنتها الحرب منذ عشر سنوات، إضافة للعراق واليمن بلاد الحضارات العريقة، وآلام ليبيا والسودان.

أغنية «طريق الشمس» هي تحية لشعوب هذه المناطق المتعبة، في البلاد وفي الشتات، الذين اختاروا النجاة ليس فقط ببقائهم على قيد الحياة، بل باستجماعهم قواهم جيلًا بعد جيل، وكأن البناء كان وما زال مصيرهم الموروث من أجدادهم.

«طريق الشمس» من كلمات اللبناني ماهر صبرا وألحان الفلسطيني أحمد الخطيب وتوزيع التركي جيهان سيزير، بينما أخرج الكليب المخرج المصري أحمد جوهر.

وتقول شاماميان: «أوجه الأغنية للذين يقولون ماذا تنفع الفنون والموسيقى خلال الحروب؟ لهم أقول: لأنني عشت الشتات مرتين، الأرمني مرة والسوري مرة، أدركتُ أن الحروب لا تنتهي بوقف إطلاق النار، فالتعامل الأصعب مع خسائر الحرب يأتي بعدها، حين تبدأ الوحدة. الذين اختاروا النجاة بدل الاستسلام، يستحقون منا وقفة احترام وتعاطف، وأن نقدم لهم ما استطعنا من دعم في رحلة إعادة بنائهم لأنفسهم و أوطانهم، قد لا تتمكن الموسيقى من إيقاف الحروب، ولكنها بالتأكيد ستساعد في تهدئة الأرواح والنفوس، ستقربنا كبشر أكثر وتزيد فهمنا، تعاطفنا ورحمتنا تجاه بعضنا، فكلنا في النهاية واحد، وما تمر أنت به اليوم قد أمر به أنا غدًا، وحينها سأحتاج ليديك كي أعبر».

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