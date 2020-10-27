بالصور: نجوم الفن في افتتاح الفيلم المغربي «ميكا» بـ «الجونة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 03:05 مساء
من كواليس العرض الخاص للفيلم المغربي «ميكا» (خاص لـ بوابة الوسط)

حرص عدد من نجوم الفن مساء الإثنين، على حضور افتتاح الفيلم المغربي «ميكا» للمخرج إسماعيل فروخي، والذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة من مهرجان «الجونة السينمائي».

العرض حضره الفنانون جمال سليمان وغادة عادل ونسرين طافش وليلى علوي وميس حمدان وبشرى وهبة السيسي وزينب غريب ورشا مهدي ولقاء الخميسي وميساء مغربى ورنا رئيس وإنجي المقدم وبسنت شوقي وفاطمة ناصر وشريف رمزي.

وتدور قصة فيلم "ميكا" حول الطفل "ميكا"، الذي يعيش في أحد أحياء مدينة مكناس الفقيرة، مع أبوين مريضين وفى وضعية اجتماعية صعبة، ويصطحبه رجل عجوز إلى الدار البيضاء ويعرفه على أحد الميسورين للعمل في نادٍ للتنس بالدار البيضاء، ومن منطلق استعداده لفعل أى شيء حتى يغير مصيره، سيلفت أنظار مدرّبة تنس التي تدعى "صوفيا"، والتي لاحظت موهبته في ممارسة رياضة الكرة الصفراء، لتعتني به، لتستمر أحداث الفيلم، في رصد مصير "ميكا"، أمام صعوبات الواقع الجديد.

"ميكا" بطولة كل من صبرينا وزانى وعز العرب الكغاط، بالإضافة إلى الطفل زكريا عنان.

من كواليس العرض الخاص للفيلم المغربي «ميكا» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص للفيلم المغربي «ميكا» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص للفيلم المغربي «ميكا» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص للفيلم المغربي «ميكا» (خاص لـ بوابة الوسط)
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