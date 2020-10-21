انطلاق فعاليات مهرجان «أيام فلسطين السينمائية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 01:01 مساء
افتتاح فعاليات مهرجان «أيام فلسطين السينمائية» بفيلم إيراني (رويترز)

انطلقت فعاليات مهرجان «أيام فلسطين السينمائية» في نسخته السابعة والاستثنائية الثلاثاء في رام الله بالضفة الغربية بعرض الفيلم الإيراني «لا وجود للشيطان» من إخراج محمد رسولوف.

وقال منظمو المهرجان إن هذا هو العرض الأول للفيلم الحائز جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي العام 2020 في العالم العربي والأراضي الفلسطينية، وفقا لوكالة رويترز.

ويشارك في المهرجان أكثر من 30 فيلما عربيا وأجنبيا تشمل أفلاما روائية ووثائقية طويلة وأخرى قصيرة من إيران والصين وفرنسا وتشيلي وأفغانستان والولايات المتحدة وغانا وتركيا وصربيا وبريطانيا وإيطاليا والسويد ولبنان والأردن وسورية والعراق والسودان.

ومن أبرز الأفلام المشاركة «ستموت في العشرين» للمخرج السوداني أمجد أبوالعلاء، و«1982» للمخرج اللبناني وليد مونس و«مسافر منتصف الليل» للمخرج الأفغاني حسن فازيلي.

ويعرض المهرجان في الختام الفيلم «بين الجنة والأرض» للمخرجة نجوى نجار، وبطولة فراس نصار ومنى حوا.

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