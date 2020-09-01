مشاركة ليبية بملتقى ثقافي حول الثقافة السومرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 02:57 مساء
مدير مركز البحوث والدراسات الأفريقية - فرع الخمس، عبد الهادي المائل (فيسبوك)

شاركت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني في الملتقى الثقافي حول الثقافة السومرية الافتراضي الأول، وحمل عنوان «أور الحضارة والثقافة»، وعُقد من 23 وحتى 25 من شهر أغسطس.

ونظمت الملتقى كلية الآثار بجامعة «ذي قار» بجمهورية العراق، بمشاركة عديد الجامعات والهيئات والمهتمين بالحضارة والتاريخ والآثار، وشارك مدير مركز البحوث والدراسات الأفريقية - فرع الخمس، عبد الهادي المائل، ضمن نخبة من الأكاديميين والباحثين، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وكانت مشاركة المائل بمداخلة للتعريف بالموروث الثقافي في ليبيا، ودور الهيئة العامة للثقافة في حمايته وإبراز الهوية الليبية، وكذلك التعريف بمواقع التراث العالمي الليبية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من خامنئي على تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
دولى
تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
سرقة وتخريب 4 أبراج كهربائية بوادي الشاطئ يهدد بانقطاع التيار في بعض مناطق ...
ليبيا
رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى تغيير «النظام الطائفي»
عربى
كوشنر: السعودية سمحت بعبور الطائرة الإسرائيلية أجواءها إلى الإمارات
عربى
بالصور: عودة الطلاب إلى المدارس
ليبيا
الرئيس ميشال عون يدعو إلى إعلان لبنان «دولة مدنية»
عربى
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
النهر الصناعي يكشف لقناة الوسط «wtv» حقيقة تلوث المياه في بنغازي
ليبيا
وزير العدل يبحث مع سفير نيجيريا آليات إعادة أبناء «داعش» النيجيريين إلى بلدهم
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي أمام تفشي «كورونا»