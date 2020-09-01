مشاركة ليبية بملتقى ثقافي حول الثقافة السومرية

مدير مركز البحوث والدراسات الأفريقية - فرع الخمس، عبد الهادي المائل (فيسبوك)

شاركت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني في الملتقى الثقافي حول الثقافة السومرية الافتراضي الأول، وحمل عنوان «أور الحضارة والثقافة»، وعُقد من 23 وحتى 25 من شهر أغسطس.

ونظمت الملتقى كلية الآثار بجامعة «ذي قار» بجمهورية العراق، بمشاركة عديد الجامعات والهيئات والمهتمين بالحضارة والتاريخ والآثار، وشارك مدير مركز البحوث والدراسات الأفريقية - فرع الخمس، عبد الهادي المائل، ضمن نخبة من الأكاديميين والباحثين، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وكانت مشاركة المائل بمداخلة للتعريف بالموروث الثقافي في ليبيا، ودور الهيئة العامة للثقافة في حمايته وإبراز الهوية الليبية، وكذلك التعريف بمواقع التراث العالمي الليبية.

