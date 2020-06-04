تصوير مسلسلات تركية عبر «زوم» في زمن «كورونا»

الممثل التركي دوغو ديميركول خلال تصوير مسلسل "المهمشون" في اسطنبول (أ ف ب)

على شاشة التلفزيون، يرى المشاهدون شخصيات عدة يتبادلون الأحاديث واحدا تلو الآخر أمام جهاز كمبيوتر محمول، هذا المشهد يذكّر بمحادثات الفيديو في الشركات، لكنه في الواقع حوار بين ممثلين في مسلسل تركي يُصوَّر في أوج أزمة «كورونا».

ويُعرف الأتراك بشغفهم الكبير بالمسلسلات التلفزيونية المحلية، ومن غير الوارد أن يوقف منتجو مسلسل «توتونامايانلار» أو «المهمشون» وقف تصوير هذا العمل الذي يُعرض في وقت الذروة منذ يناير على أبرز قناة عامة في تركيا، حيث أودى وباء «كوفيد-19» بحياة أكثر من 4500 شخص من أصل 165 ألف حالة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

واحتراما لمبادئ التباعد الاجتماعي، صُورت آخر ست حلقات من المسلسل على أساس سيناريو جديد مع تبادل الحوارات بصورة شبه كاملة عبر منصة «زوم» لمؤتمرات الفيديو، كذلك يؤدي الممثلون أدوارهم منفردين في نقاط مختلفة.

نجم المسلسل دوغو ديميركول هو الممثل الوحيد الذي يتوجه إلى موقع التصوير في بيكوز على الجانب الآسيوي من اسطنبول، فيما زملاؤه يؤدون أدوارهم من المنزل، ويلعب ديميركول دور طارق وهو شاب عاطل عن العمل يراكم الفشل تلو الآخر في حياته، ويؤكد أن طاقم العمل تكيف مع نمط التصوير الجديد.

لا أزياء ولا تبرج

ويوضح من المنزل الخشبي الكبير الذي يقوم مقام موقع للتصوير: «لا أحد بجانبي، أؤدي دوري وحيدا والآخرون يفعلون الأمر عينه، أحيانا تتداخل حواراتنا ويجب أن نتنبه إلى عدم التشابك مع حوارات الآخرين»، ويضيف: «المشاعر ليست عينها، نشعر بأجواء صناعية بعض الشيء لكننا نستمتع بما نقوم به بعض الشيء أيضا».

وفي موقع التصوير، يصحح الفنيون بملابسهم الواقية وضعية الكاميرا ويجرون عمليات الضبط اللازمة قبل الانسحاب إلى حجرة يسيّرون فيها العمل عن بعد، ويقول ديميركول: «يأتي عدد محدود من الأشخاص إلى هنا، لا نرتدي أي أزياء موحدة ولا أحد يهتم بتبرجنا أو تصفيف شعرنا»، وعند بدء التصوير، ينظر ديميركول إلى الكاميرا التي تشغل عن بعد ثم يؤدي دوره، كذلك يقوم الممثلون الآخرون بالخطوات عينها عبر تطبيق «زوم»، ويشرف المخرج على التصوير من مدينة أخرى أيضا عبر تطبيق لمؤتمرات الفيديو.

وآثر ديميركول تأدية دوره من موقع للتصوير خلافا لزملائه بسبب أهمية شخصيته في المسلسل، ويقول: «إذا ما بقيت في المنزل أيضا، سيعني ذلك أن طاقم الممثلين جميعا سيكون جالسا، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضجر لدى المشاهدين المحجورين في المنزل، بهذه الطريقة سيرون على الأقل شخصا يتحرك عبر الشاشة».

علامة مسجلة

وقد أثار المسلسل رد فعل إيجابيا لدى المشاهدين، ويقول إيمراه غوريل، المقيم في اسطنبول: «نجح المسلسل في إضحاكي في هذا الوقت الصعب»، ويضيف: «ولم أجد استخدام زوم أمرا غريبا، بل على العكس، الأمر يبدو واقعيا خصوصا لأننا نستخدم زوم حاليا للتحادث مع أصدقائنا».

ولم يكن إنجاز التصوير مع احترام القواعد الصحية اللازمة مهمة سهلة للفرق التقنية في موقع التصوير، ويقول المساعد الفني ينير يالسين: «من الصعب العمل مع ارتداء الملابس والتجهيزات الواقية، لكننا اعتدنا على ذلك مرغمين».

وحققت المسلسلات التركية نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة لم تقف عند حدود البلدان العربية والمسلمة، وأحدث الأمثلة على هذا النجاح هو مسلسل «قيامة أرطغرل» الذي يروي قصة مؤسس السلطنة العثمانية.

وتقول بسق ايكوت المديرة الفنية في مسلسل «المهمشون» إن «المسلسلات التركية أصبحت علامة مسجلة ولدينا حصة كبيرة في هذه الصناعة على المستوى العالمي»، وتضيف: «لا أظن أن الوضع الراهن سيضر بالقطاع لأن الناس سيواصلون مشاهدة التلفزيون خلال الحجر».