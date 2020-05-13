تعاون ليبي - إيطالي خلال أزمة كورونا في مجال الآثار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 01:45 مساء
رئيس مصلحة الآثار بمكتبه بقلعة السراي الحمراء طرابلس ومساعد السفير الإيطالي بليبيا (فيسبوك)

استقبل رئيس مصلحة الآثار الثلاثاء بمكتبه بقلعة السراي الحمراء بطرابلس مساعد السفير الإيطالي بليبيا.

واستعرض الجانبان جوانب التبادل الثقافي في مجال الآثار بين الدولتين وسبل تعزيزها خاصة فيما يتعلق بدعم البعثات الأثرية الإيطالية العاملة بليبيا، والمعرض المزمع تنظيمه خلال الأشهر المقبلة، والذي يتناول النشاط المشترك لهذه البعثات منذ خمسينات القرن الماضي، وفقا للمكتب الاعلامي لمصلحة الآثار الليبية.

وأشاد رئيس مصلحة الآثار بنشاط بعض البعثات الأثرية الإيطالية أثناء فترة الأزمة الحالية، وما قدمته من دعم لمصلحة الآثار في سبيل حفظ الإرث الثقافي.

حضر الاجتماع كل من مدير إدارة الشؤون الفنية والمدير المكلف بإدارة البحوث ومراقب آثار طرابلس ومدير مكتب التعاون الدولي والاعلام بمصلحة الآثار الليبية.

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