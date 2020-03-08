مشاركة ليبية بمعرض الجمال المغاربي في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 04:08 مساء
مشاركة ليبية بمعرض الجمال المغاربي في القاهرة (فيسبوك)

نظم الإثنين بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات «معرض الجمال المغاربي» بمشاركة مجموعة من التشكليين الليبيين.

شارك بالفعاليات التى أختتمت الجمعة، من ليبيا كل من الفنان علي القرقوري، عماد السنوسي، د.ثريا راشد، فريدة العسبلي، عفاف الترهوني، فاتن العسبلي، برعاية الهيئة العامَّة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبيَّة المؤقتة.

وقدم الفنانون من ليبيا مجموعة من اللوحات التي تنوعت بين فن الحروفيات ولوحات تصور معالم المدن القديمة وإبراز تاريخ الجهاد في ليبيا.

وشارك فى المعرض مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيلين من المغرب، وتونس، والجزائر، منهم الفنان يسري حبي،حسام الدين لعلي، عماد السنوسي،محمد بن شكيكن، بلقيدوم عصام،محمد الامين كوراك، سمير بعداش، صابرينة لقرع، وأفتتحت الفعاليات في 2 مارس ‏‎في قاعات جاليري لمسات بالقاهرة.

مشاركة ليبية بمعرض الجمال المغاربي في القاهرة (فيسبوك)
مشاركة ليبية بمعرض الجمال المغاربي في القاهرة (فيسبوك)
مشاركة ليبية بمعرض الجمال المغاربي في القاهرة (فيسبوك)
مشاركة ليبية بمعرض الجمال المغاربي في القاهرة (فيسبوك)
مشاركة ليبية بمعرض الجمال المغاربي في القاهرة (فيسبوك)
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