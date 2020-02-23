الانتهاء من تصوير الجزء الثاني لمسلسل«شط الحرية»

انتهى المخرج، علي العروشي، من تصوير حلقات الجزء الثاني لمسلسل«شط الحرية»،تأليف فتحي القابسي، الذي عرض الجزء الأول منه في شهر رمضان الماضي.

وقال الكاتب فتحي القابسي لـ«بوابة الوسط» الأحد «نظرا للنجاح الكبير الذي حققه المسلسل العام الماضي فسيشاهد المتلقي هذا العام شط حرية آخر».

وأضاف: «الجزء الثاني لا يختلف كثيرا عن الأول فهو يدور بنفس الفلك والأفكار تقريبا التي تمس المواطن مع المحافظة على الممثلين وذلك لما شعرنا به من حب المتلقي لهم جميعا».

وأكد القابسي قائلا: «إننا استطعنا أن نقنع الكثير من صناع الأعمال التلفزيونية الرمضانية إلى الرجوع إلى جادة البيئة الشعبية بعد بذلوا سنوات طويلة في نقل التجار بالجاهزة ومن ثقافات ليست ليبية».

وأشار الكاتب فتحي القابسي إلى أن شط الحرية الذي «حقق أكبر نسبة مشاهدة في ليبيا وخارج ليبيا لم يكن هناك منتج له، ولم تكن هناك جهة راعية، وكل ما صرفناه على العمل كان عبارة عن تبرعات من بعض الأصدقاء، وبشكل شخصي».