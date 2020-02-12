لوحة بوب آرت تباع بأكثر من 29 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 10:48 صباحا
لوحة "ذي سبلاش" التي بيعت بأكثر من 29 مليون دولار في مزاد في لندن (أ ف ب)

بيعت لوحة «ذي سبلاش» لفنان البوب آرت البريطاني الشهير ديفيد هوكني في مقابل 23.1 مليون جنيه إسترليني (29.8 مليون دولار) في مزاد في لندن الثلاثاء.

وتصوّر لوحة «ذي سبلاش» الذي رسمها هوكني في العام 1966 لحظة غطس رجل في حوض سباحة، مجسّدة نمط الحياة الخيالية في كاليفورنيا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت إيما بيكر رئيسة مبيعات الفن المعاصر في دار «سوذبيز» للمزادات في لندن: «هذا ليس فقط عملا بارزا لديفيد هوكني بل هو أيضًا رمز لفن البوب آرت الذي حدد عصرًا معينًا وأعطى هوية بصرية للوس أنجليس».

ويبلغ السعر الذي عرضه مشتر مجهول الهوية، ما يقرب من ثماني مرات المبلغ الذي حققه هذا العمل عند بيعه آخر مرة في مزاد العام 2006 في مقابل 2.9 مليون جنيه إسترليني.

وفي العام 2018، بيعت لوحة «بروتريت أوف آن أرتيست» لهوكني المولود في يوركشير بأكثر من 90 مليون دولار في نيويورك، وهو رقم قياسي يسجل في مزاد في ذلك الوقت لعمل أنجزه فنان ما زال على قيد الحياة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: منتخب الشباب يجري تدريبه الأول في السعودية
رياضة محلية
تبادل 6 جثامين بين مصراتة والمنطقة الشرقية بوساطة من بني وليد
ليبيا
رسميا.. عدد سكان مصر يصل إلى 100 مليون نسمة
دولى
30 عضوا من «تأسيسية الدستور» يطالبون البعثة الأممية بعدم التدخل في الشأن ...
ليبيا
109 جنود أميركيين أصيبوا بارتجاج في الدماغ نتيجة القصف الإيراني بالعراق
دولى
«كورونا» تطيح بمسؤولين صينيين.. وتسجيل 103 وفيات بالمرض في يوم
دولى
من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا
دولى
ممثل «الوفاق» في اجتماعات «5+5»: قدمنا مقترحا «عمليا ويؤدي الغرض» ولكن الطرف ...
ليبيا
«فرانس برس»: مشانق رمزية لترامب وجنود أميركيين في بغداد
عربى
إيقاد شعلة العيد الـ 66 لتأسيس الحركة الكشفية ببنغازي
ليبيا
رئيس الكونغو يعلن تنظيم مؤتمر مصالحة ليبي شامل
ليبيا
السيسي يدعو إلى «مقاربة شاملة» لحل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست على مئة دولة بواسطة شركة لتشفير الاتصالات من بينها ليبيا