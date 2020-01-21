محمد الأصفر يذهب إلى معرض القاهرة للكتاب بـ«علبة السعادة»

«علبة السعادة» رواية جديدة للكاتب محمد الأصفر بمعرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)

يشارك الكاتب والروائي الليبي محمد الأصفر ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، التى تنطلق في يناير الجاري، برواية جديدة بعنوان «علبة السعادة».

تدور أحداث الرواية الصادرة عن «منشورات إبييدي»، في مالطا وطرابلس وبنغازي وتشاد وألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، خلال حقبة الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، وتتطرق الرواية إلى التغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها ليبيا وألمانيا وما صاحبها من تداعيات.

وجاء في وصف العمل من قبل دار النشر «بالرواية كثير من التفاصيل المتعلقة بكرة القدم والموسيقى وبتهوفن وكارل ماركس وسور برلين وحرب ليبيا وتشاد والكرنفال والحياة في بنغازي وطرابلس والأيديولوجية، التي أراد النظام الشمولي فرضها بالحديد والنار، في مقابل أجواء ألمانية ذات دلالات معبرة عن الحب والتسامح والسلام العالمي».