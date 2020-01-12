قصيدة النثر بـ«ديوان المجانين» في معرض القاهرة للكتاب

تطرح دار كيميت للثقافة والفنون ديوان «المجانين» لقصيدة النثر والذي يحتوي على نصوص للشاعرة الليبية رحاب شنيب والشاعر الليبي عبد الباسط ابوبكر مع مجموعة من الشعراء العرب خلال فعاليات معرض القاهرة للكتاب الذي يفتح أبوابه في 22 من شهر يناير الجاري.

وقالت الشاعرة رحاب شنيب لـ«بوابة الوسط»، الأحد «هو كتاب يضم مجموعة من شعراء قصيدة النثر الذين تجمعوا في مجموعة (نحن المجانين) على موقع فيسبوك و المهتمة بهذا الجنس اﻷدبي حيث تركز على نشر النصوص و دراستها و تقديم ورقات نقدية عنها و هي مساحة للتواصل و الاستفادة من التجارب».

وأضافت: «يدير هذه المجموعة الشاعر المصري محمد نصر و يتعاون معه العديد من المهتمين حيث اشتغل على هذا الكتاب كخطوة أولى لدعم فكرة هذا التجمع وعملت معه على هذا الكتاب الشاعرة المصرية سمر لاشين».



واعتبرت الشاعرة رحاب شنيب أن هذه «المجموعة بقعة ضوء فقد كانت مساحة وصل و تعارف على شعراء متميزين وأعطتني رؤية أوسع لقصيدة النثر».

وأعربت رحاب شنيب عن امتنانها وسعادتها لـ«اختيار نصي ضمن هذه الكوكبة مع الشاعر والصديق عبد الباسط ابوبكر محمد حيث مثلنا ليبيا في هذا البراح».