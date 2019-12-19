مهرجان «البحر الأحمر» يكرم المخرج المصري خيري بشارة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الخميس 19 ديسمبر 2019, 04:01 مساء
يكرم خيري بشارة في حفل افتتاح المهرجان في 12 مارس 2020 (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» أن برامج العروض «الاستعادية/الرتروسپيكتيف» في نسختها الأولى ستكون مخصصة لأعمال المخرج المصري خيري بشارة، أحد رواد سينما الواقعية الجديدة في مصر والعالم العربي في الثمانينات، وصانع موجة سينما الشباب وأفلام الفانتازيا الشعبية في مطلع التسعينات.

وإضافة إلى تكريمه في حفل الافتتاح المزمع إقامته على ساحل جدة التاريخية في 12 مارس 2020، سوف يتم عرض أفلام المخرج الرائد في عروض جماهيرية على الشاشة الكبيرة طوال أيام المهرجان، بحضوره الشخصي وعدد من أبطال وبطلات أفلامه، وفق بيان.
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واضطلعت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في الأشهر الماضية بترميم تسعة أفلام لخيري بشارة، عبر معالجة النسخ الفيلمية الأصلية وترقيتها تقنيا، كإسهام من المؤسسة للعناية بالتراث السينمائي العربي والعالمي.

ومن الأفلام التي تم ترميمها واختيارها للعرض ضمن البرنامج: «العوامة 70» (1982)، «الطوق والإسورة» (1986)، و«يوم مر ويوم حلو» (1988)، و«كابوريا» (1990)، و«آيس كريم في جليم» (1992)، و«حرب الفراولة» (1993)، وإشارة مرور (1995).
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وتعد الأفلام المختارة من علامات السينما المصرية والعربية.

وصرح محمود صباغ مدير المهرجان: «أن خيري بشارة يعتبر أيقونة من أيقونات السينما المصرية والعربية الذي ألهمت أعماله وتجاربه العديد من مخرجي ومخرجات الأجيال الجديدة لما تضمنته من معانٍ إنسانية عميقة، وأساليب فنية جريئة وأصيلة».

وأضاف: «نريد بهذا التكريم تقديم العرفان لخيري بشارة على مجمل تجربته الحية، الذي هو في أصله أيضا تقدير للسينما المصرية وريادتها المتعاقبة».

وعن عرض أعماله على الشاشة الكبيرة للجمهور يقول صباغ: «نريد استنباط النمط الريادي وحس التجديد الأصيل ليكون حافزًا وإلهامًا وموضوع حوار أمام التجارب الصاعدة، فضلا عن أننا نتيح فرصة أمام الجمهور المحلي لمشاهدة الأفلام التي كانت جزءا من ذاكرته في نُسخ مرممة حديثة، على شاشات سينما مجهزة، تمنحهم كامل التجربة السينمائية التي ربما تعذّرعليهم معايشتها في الماضي».

وإضافة إلى برنامج الترميم، ينشر المهرجان كتابا يضم سيرة خاصة لخيري بشارة، معززًا بصور أرشيفية لم يسبق نشرها، من تحرير الناقد السينمائي محمد سيد عبدالرحيم.

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