مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل كرنفال العاصمة للسلام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 11:56 صباحا
مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل كرنفال العاصمة للسلام (فيسبوك)

عقد الأربعاء بقاعة بلد الطيوب بالهيئة العامة للثقافة، مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثانية لكرنفال العاصمة للسلام، الذي يحمل شعار «من أجل إنعاش روح ليبيا». 

عرف عضو اللجنة التسييرية محمد الهدار خلال المؤتمر بفكرة الكرنفالات بشكل عام، وقدم نبذة عن كرنفال العاصمة للسلام وأهدافه. وكشفت رئيس اللجنة العليا للكرنفال، انتصار القليب، عن الترتيبات النهائية لانطلاق الكرنفال، وأسماء المكرمين لهذا العام، وأسماء المشاركين، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني التي ترعى الحدث. 

وسينطلق المشاركون من الإشارة الضوئية بشارع جمال عبد الناصر، باتجاه مسرح الكشاف، حيث ستنظم أنشطة ثقافية وفنية، بمدينة طرابلس.

وتنطلق فعاليات الكرنفال في 9 نوفمبر الجاري بمشاركة عدد من الفرق الفنية، وطلبة المدارس ورياض الأطفال والأندية الرياضية، ونادي السيارات والدراجات النارية، ويكرم الكرنفال هذا العام كلا من الفنان مصطفى المصراتي، والفنان الراحل صالح الأبيض.

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