صدور «تمر وقعمول» لمحمد الأصفر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 02:29 مساء

صدرت مؤخرا رواية «تمر وقعمول» للروائي الليبي محمد الأصفر، عن دار الجيدة للنشر والتوزيع.

وللمناسبة، نشرت صفحة الدار على «فيسبوك» كلمة للناشر، جاء فيها: «في رواية الليبي محمد الأصفر (تمر وقعمول) يطرح علينا شكلا جديدا من الكتابة الروائية، بعد أن عاش حياة مليئة بالمنع والاغتراب، فوجد خلاصه الروحي في استيحاء ثمرة القعمول الشبيهة بالوردة الشوكية، التي تفيض بها أرض برقة بشرق ليبيا، ليتخذها رمزا لتحرير سياسة الفاتح من ساديتها، ومن فجائعية الحب الضاري، وعبثية البحث عن الهوية والانتماء».

وتابع: «يسرد محمد الأصفر في هذه الرواية التجربة المرة والأليمة التي مر بها بلده ليبيا الذي ظل مخضوضا بأعاصير غامضة ومصفوعا بتواطؤ السياسة على طفولتهم وأحلامهم ومستقبلهم، ومسكونا بنوبات التعاسة الجارحة، من خلال استذكارات تسكنها رهافة شعورية طاغية وعاتية بالحنين الطافح. فثمرة القعمول تتراءى له في كل مساراته في بلاد الاغتراب، فهي المنجاة الوحيدة له في أحواله المبددة. والزمن الروائي هنا مليء بالمفارقات والالتباسات، ومليء باللحظات الصادمة والمفاجئة، إذ يتكفل الراوي بتفكيك الزمن سرديا، فلا تجري الأحداث وفق تعاقب زمني واحد متراتب الحدوث، بل ينعطف به الراوي محالا من زمن سرد الحكاية إلى زمن استرجاعي يستذكر فيه الراوي قسوة وعنف مآلاته».

ويحضر خطاب الذات الداخلي في إضاءة البؤر الروائية المساندة، حيث تذرف الشخصيات الروائية خسارتها وآلامها بمرارة حين تضطر إلى مجاراة واقع الحال والتسليم بقبول إكراهاته والتعايش معها على مضض ممض، وفق الناشر.

ويختتم بقوله: «في سراديب الرهبة والخوف والحنين واستكشاف ممارسة الذات لخياراتها الحياتية، يضعنا محمد الأصفر أمام إعادة اكتشاف ليبيا القادمة من فائض الحياة، بعد أن عاشت طويلا في السفينة المثقوبة. ليكتشف القارئ أخيرا سر نبتة القعمول التي تشبه في مفعولها حبة قمح السيد المسيح عليه السلام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إطلاق أول قمر صناعي سوداني لأغراض مدنية وعسكرية
علوم وتكنولوجيا
كيف تجهز واشنطن حلفاءها للتصدي للتهديدات في مياه الخليج؟
عربى
الحكم الليبي عطية محمد مساعدا في مباراة المكسيك واليابان
رياضة محلية
المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدان الوزن قد يؤدي إلى الوفاة