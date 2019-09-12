استمرار عروض «التقارير حول سارة وسليم» في تونس

بوستر فيلم «التقارير حول سارة وسليم» (خاص لـ بوابة الوسط)

تستمر العروض التجارية للفيلم الروائي «التقارير حول سارة وسليم» للمخرج مؤيد عليان في تونس، وذلك في سينمات سينيمدارات بمدينة قرطاج، وسينما البرناس وسينما ABC بالعاصمة تونس. وحصل الفيلم على انطلاقة تجارية في الإمارات لمدة أسبوعين من خلال سينما عقيل.

وفاز الفيلم بـ9 جوائز دولية، ضمن مشاركته في أكثر من 20 مهرجانا حول العالم مثّل فيها دولة فلسطين بداية من عرضه الأول عالميا في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل سيناريو ضمن مسابقته الرسمية (نمر هيڤوس)، بالإضافة إلى جائزة الجمهور (هوبرت بالس).

أكمل الفيلم بعدها رحلة عروضه وجوائزه العالمية بحصوله على خمس جوائز أخرى، حيث حصل على جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة في مهرجان دوربان السينمائي الدولي، وجائزتي أفضل فيلم وتنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان تيتانيك السينمائي الدولي بالمجر، وجائزة التحكيم الكبرى في مهرجان سياتل السينمائي الدولي، أفضل فيلم روائي من مهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، وجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي، وشارك الفيلم في مهرجان باري السينمائي الدولي بإيطاليا، كما عرض في الليلة الافتتاحية من مهرجان سينما فلسطين في باريس، ومهرجان سيدني السينمائي، ومهرجان هامبورغ السينمائي، ومهرجان السينما العالمية في أمستردام، واختير للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان ساوباولو الدولي ومهرجان الفيلم العربي في كاليفورنيا وعُرض تجارياً ضمن عروض السوق الأوروبية بمهرجان برلين.

الفيلم من تأليف رامي عليان وإخراج مؤيد عليان، وتدور أحداثه في القدس حول سارة وسليم اللذين تجمع بينهما علاقة خارج إطار الزواج، وهو ما يشعل لعبة خطرة من الخداع بين من يملكون السلطة ومن لا يملكونها.