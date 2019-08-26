«لما بنتولد» في عرض عالمي أول بـ«الجونة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الإثنين 26 أغسطس 2019, 06:01 مساء
البوستر التشويقي لفيلم «لما بنتولد» (خاص لـ بوابة الوسط)

وقع اختيار إدارة مهرجان «الجونة السينمائي» على فيلم «لما بنتولد» ليكون عرضه العالمي الأول في قسم أفلام خارج المسابقة ضمن فعاليات الدورة الثالثة التي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.

يعد الفيلم آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت في ثاني تجاربه الإخراجية الروائية الطويلة بعد فيلمه الروائي الأول «الطريق الدائري»، كما قدم فيلمًا تسجيليًّا يحمل اسم «مكان اسمه الوطن».

وشرع تامر في تصوير فيلم «لما بنتولد» قبل عامين، وتحديدًا في نوفمبر 2017، وهو بطولة عمرو عابد وسلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة «كايروكي» في أول مشاركة سنيمائية له، وابتهال الصريطي ومحمد حاتم ودانا حمدان وبسنت شوقي وحنان سليمان وسامح الصريطي.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، حيث يحتوي الفيلم علي تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة. كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم، ومن المقرر عرضه بالسينمات قريبًا.

الفيلم من إنتاج مشترك بين تامر عزت ومعتز عبدالوهاب مؤسس شركة «Team One» للإنتاج الفني، وهو بداية دخول الشركة لمجال الإنتاج السينمائي.

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