12 فيلمًا روائيـًا في المسابقة الرسمية لمهرجان «الجونة السينمائي»

مشهد من الفيلم الجزائري «بابيشا» (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت إدارة مهرجان «الجونة السينمائي» عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الثالثة من المهرجان والتي تنطلق في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل.

ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هذا العام 12 فيلمًا هي، «1982» للمخرج وليد مؤنس (لبنان)، «الأب» للمخرجة كريستنينا جروزيفا (بلغاريا - اليونان)، «آدم» للمخرجة مريم توزاني (المغرب)، «أغنية بلا عنوان» للمخرجة ميلينا ليون (بيرو - إسبانيا - الولايات المتحدة)، «بابيشا» للمخرجة مونية مدور (الجزائر)، «نورا تحلم» للمخرجة هند بوجمعة (تونس)، «ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبو العلا (السودان)، «سيدة النيل» للمخرج عتيق رحمي (فرنسا).

وتشهد المسابقة أيضًا مشاركة فيلم «عيد القربان» للمخرج يان كوماسا (فرنسا)، «الفتاة ذات السوار» للمخرج ستيفان ديموستيه (فرنسا)، «لارا» للمخرج أوليه جريستر (ألمانيا)، «المرأة الباكية» للمخرج خايرو بوستامانتي (فرنسا - غواتيمالا).

وتصل قيمة جائزة النجمة الذهبية للفيلم الفائز في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة إلى 50 ألف دولار أميركي، بينما يمنح المهرجان 25 ألف دولار لصاحب النجمة الفضية، و15 ألف دولار لصاحب النجمة البرونزية.