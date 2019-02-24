غلين كلوز أفضل ممثلة بحفل سبيريت للسينما المستقلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 04:40 مساء
غلين كلوز أفضل ممثلة بحفل سبيريت للسينما المستقلة (أرشيفية:انترنت)

فازت الممثلة غلين كلوز بجائزة أفضل ممثلة، أما فيلم «لو كان بوسع بيل ستريت الحديث» أو «إف بيل ستريت كود توك»، الذي يتناول الظلم العنصري، ففاز بجائزة أفضل فيلم بحفل توزيع جوائز سبيريت للسينما المستقلة السبت، قبل يوم واحد من حفل توزيع جوائز أوسكار.

وفاز فيلم الدراما العائلية المكسيكي «روما» بجائزة سبيريت لأفضل فيلم دولي، وتمنح جوائز سبيريت بشكل سنوي للأفلام التي تنتجها هوليوود بميزانية محدودة تقل عن 20 مليون دولار، وفقًا لوكالة «رويترز».

وحصلت كلوز(71 عامًا) على لقب أفضل ممثلة عن دورها كزوجة خنوع تتمكن في نهاية الأمر من التعبير عن نفسها في فيلم «ذا وايف»، وظهر اسم كلوز أيضًا ضمن الأسماء المرشحة للفوز الأحد بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في نفس الفيلم.

وحصل على جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة مساعدة لريجينا كينغ، وأفضل مخرج لباري غينكينز الذي حصل فيلمه السابق «مون لايت» على أوسكار أفضل فيلم قبل عامين.

ويتناول الفيلم المقتبس من رواية الكاتب الراحل جيمس بالدوين لعام 1974 قصة زوجين شابين بنيويورك تنقلب حياتهما رأسًا على عقب عندما يسجن الزوج بسبب جريمة اغتصاب لم يرتكبها، وحصل إيثان هوك على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الدراما «فيرست ريفورمد».

وحصل ريتشارد إي. غرانت على جائزة سبيريت أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم الدرامي «كان يو إيفر فورجيف مي؟» مما يعزز فرصته للفوز بنفس الجائزة في حفل توزيع جوائز أوسكار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
جهاز المنتخب الليبي يكشف فائدة الخسارة الودية وجاهزية نشنوش لجنوب أفريقيا
رياضة محلية
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
وسط تخويف من السيناريو الليبي.. تظاهرات شعبية ضد ترشح بوتفليقة
عربى
المنتخب الوطني يخوض مرانًا على شواطئ تونس
رياضة محلية
شقيقتان سعوديتان تختبئان في هونغ كونغ لأشهر بعد الهرب من أسرتهما
عربى
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
وزارة الدفاع الأميركية تعلن عن تحليق استطلاعي فوق روسيا
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سحرية لإزالة الخدوش من أثاثك الجلدي