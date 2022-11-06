وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون في قطاع الصحة إن جنودا إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا يبلغ من العمر 18 عاما في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت في أحدث حلقة من سلسلة حوادث دامية في المنطقة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنوده فتحوا النار على أشخاص كانوا يرشقون مركبات إسرائيلية بالحجارة وهي تسير على أحد الطرق وإنه «تأكد وقوع إصابات»، وفق وكالة رويترز.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب مصعب محمد محمود نفل استُشهد متأثرا بجروح بالغة أصيب بها جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب قرية سنجل وإن فلسطينيا آخر أصيب بنيران إسرائيلية.

حملة قمع إسرائيلية في الضفة

وتصاعدت العدوان الإسرائيلي على الضفة بعد ن شنت إسرائيل حملة قمع ردا على سلسلة من الهجمات القاتلة في شوارع مدنها. وقتلت القوات الإسرائيلية يوم الخميس أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، من بينهم مقاوم من حركة الجهاد ورجل اتهمته الشرطة بطعن ضابط.

وكان الوضع الأمني من بين العوامل التي ساهمت في تحقيق مكاسب لليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت يوم الثلاثاء ووضعت رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على مسار العودة إلى السلطة.