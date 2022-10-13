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السعودية ترفض الانتقادات الأميركية بعد قرار خفض إنتاج النفط: لا نقبل الإملاءات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 06:14 مساء
السعودية ترفض الانتقادات الأميركية بعد قرار خفض إنتاج النفط: لا نقبل الإملاءات
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت السعودية رفضها الانتقادات الأميركية لقرار تحالف «أوبك بلاس» خفض إنتاج النفط اعتبارا من نوفمبر المقبل، بعد أن حذّرها الرئيس الأميركي جو بايدن من مواجهة «عواقب» لم يحددها.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلا عن مصدر مسؤول لم تسمه أن «المملكة لا تقبل الاملاءات وترفض أي تصرفات أو مساع لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الاسواق البترولية»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

اعتراض أميركي لا يستند إلى حقائق
وفي بيان نقلته وكالة «رويترز»، قالت الخارجية السعودية إن الانتقادات الأميركية «لا تستند إلى الحقائق»، وأوضحت أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر سيكون له تبعات اقتصادية سلبية، مؤكدًا أن القرار اتُخذ لأسباب «اقتصادية بحتة».

وأضاف البيان أن قرار «أوبك بلاس» جاء بالإجماع، ويأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب ويهدف إلى كبح تقلبات السوق، كما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين.

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