السيسي خلال لقاء البرهان: مصر تدعم تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، مضيفًا أن هذا الدعم يأتي «انطلاقًا من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني».

والتقى السيسي اليوم السبت، في قصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. وأكد الناطق باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري رحب بزيارة الفريق أول البرهان إلى مصر، مشيدًا «بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، ومعربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويات الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري».

بحث تطورات ملف سد النهضة

من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن «التقدير العميق الذي يكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان»، مشيدًا «بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان».

- الرئيس المصري يزور قطر لأول مرة منذ توليه منصبه الثلاثاء

- أمير قطر يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

وذكر الناطق باسم الرئاسة المصرية أن «اللقاء بين السيسي والبرهان شهد استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والعسكرية».

وأضاف أن «اللقاء شهد كذلك استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان. (الإنترنت)