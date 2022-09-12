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الرئيس المصري يزور قطر لأول مرة منذ توليه منصبه الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 07:24 مساء
الرئيس المصري يزور قطر لأول مرة منذ توليه منصبه الثلاثاء
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلا أمير قطر تميم بن حمد في القاهرة، 25 يونيو 2022. (أ ف ب)
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يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الدوحة الثلاثاء في زيارة تستمر ليومين هي الأولى له منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات.

وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «يستقبل غدًا الثلاثاء، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين»، بحسب «فرانس برس».

مرحلة جديدة ومحطة مهمة في مسار العلاقات
وقالت «قنا» إن الزيارة «تؤسس لمرحلة جديدة ومحطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة».

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وتابعت: «تشهد العلاقات القطرية-المصرية حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين»، معتبرة أن زيارة السيسي «تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها لمجيئها قبل انطلاق القمة العربية» في الجزائر في نوفمبر المقبل.

وزار أمير قطر مصر في يونيو الماضي بهدف تكريس المصالحة.

قطر تستثمر أكثر من 4.5 مليار دولار في مصر
وقطعت مصر علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 إلى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين بعدما وجهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أطاحها الجيش المصري من السلطة في العام 2013. وفي يناير 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر، بحسب الوكالة الفرنسية.

وفي نهاية مارس، أعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4.5 مليار دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة «كوفيد» وتفاقمت تلك المشكلات إثر الحرب الروسية على أوكرانيا، ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين.

كما وقّع العملاق القطري «قطر إنرجي» في التوقيت نفسه اتفاقًا مع شركة «إكسون موبيل» يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

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