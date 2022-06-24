أمير قطر يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

القاهرة - بوابة الوسط

وصل أمير دولة قطر تميم بن حمد العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تميم في مطار القاهرة، حسب بيان الناطق باسم الرئاسة على صفحته في موقع فيسبوك.

- مصر والسعودية تشددان على أهمية الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية

- بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية

وأضاف البيان أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة «عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

طائرة أمير قطر في مطار القاهرة.

أمير قطر والرئيس المصري.

الرئيس المصري لدى توجه لاستقبال أمير قطر.