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أمير قطر يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 06:57 مساء
أمير قطر يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله أمير قطر تميم بن حمد في مطار القاهرة، 24 يونيو 2022، (الرئاسة المصرية)
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وصل أمير دولة قطر تميم بن حمد العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تميم في مطار القاهرة، حسب بيان الناطق باسم الرئاسة على صفحته في موقع فيسبوك.

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وأضاف البيان أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة «عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

طائرة أمير قطر في مطار القاهرة.
طائرة أمير قطر في مطار القاهرة.
أمير قطر والرئيس المصري.
أمير قطر والرئيس المصري.
الرئيس المصري لدى توجه لاستقبال أمير قطر.
الرئيس المصري لدى توجه لاستقبال أمير قطر.
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