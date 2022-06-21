بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الجانبان المصري والسعودي 14 اتفاقية استثمارية، الثلاثاء، في القاهرة بقيمة 7.7 مليارات دولار، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، غداة وصول ولي العهد السعودي في زيارته إلى مصر.

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الإثنين، إلى مصر في مستهل جولة في المنطقة تقوده أيضا إلى كل من الأردن وتركيا. ونشرت جريدة «الأهرام» الحكومية على موقعها الإلكتروني أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «استضافت مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليارات دولار».

وأضافت الجريدة أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة كانت بين «مجموعات استثمارية سعودية وجهات مصرية حكومية وخاصة»، وشملت عدة قطاعات بينها البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة.

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ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية

وحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت 62% لتصل إلى 9.1 مليارات دولار خلال العام 2021 مقابل العام السابق له.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بارتفاع قدره 17% عن العام المالي السابق له.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار في العالم جراء تبعات الحرب الروسية الأوكرانية. فقد طلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي يتمثل في قرض جديد، خصوصا في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهته، يجري محمد بن سلمان اعتبارا من، الأربعاء، أول زيارة له إلى تركيا منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في سفارة بلاده في إسطنبول في أكتوبر 2018 ما أدّى إلى أزمة حادة في العلاقة بين البلدين.