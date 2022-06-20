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ولي العهد السعودي يغادر المملكة متوجها إلى مصر والأردن وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 08:20 مساء
ولي العهد السعودي يغادر المملكة متوجها إلى مصر والأردن وتركيا
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. (أ ف ب)
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أعلن الديوان الملكي السعودي مغادرة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، المملكة في زيارة إلى مصر والأردن وتركيا بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأضاف الديوان، أن الزيارة تأتي «استجابة للدعوات المقدمة من هذه البلاد، يلتقي خلالها قادة هذه الدول لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان الجمعة الماضية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لتركيا في 22  يونيو، موضحًا أنها ستجري في أنقرة، بحسب «فرانس برس».

جولة ولي العهد تبدأ بمصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا
وتأتي هذه الجولة قبل نحو ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بادين للسعودية. وأكد مسؤول سعودي اطلع على التفاصيل أن جولة ولي العهد الأسبوع المقبل «ستبدأ الإثنين في مصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا». وأشار إلى أنها ستتضمن «مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقات» في مجال الاستثمار والطاقة.

وهو ما أكده دبلوماسي مقيم في الرياض قائلًا، إن الجولة «تتضمن مصر والأردن ... إلا إذا حدث تغيير في اللحظات الأخيرة». ولم تؤكد الحكومة السعودية هذه الجولة.

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وأشار المسؤول السعودي إلى جولة أخرى مقررة قريبًا «ربما في نهاية يوليو» تشمل «اليونان وقبرص والجزائر»، سبق أن أفادت عنها تقارير صحفية سابقًا.

 الأولى إلى اسطنبول 
وستكون زيارة الأمير محمد لتركيا والمرتقبة منذ أشهر عدة، الأولى له إلى اسطنبول منذ مقتل الصحفي خاشقجي في قنصلية بلده في اسطنبول في 2018 وهي قضية سممت العلاقات بين أنقرة والرياض. وزار الرئيس التركي السعودية في نهاية أبريل والتقى الأمير محمد قبل أن يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

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