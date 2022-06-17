الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيقوم بزيارة رسمية لتركيا في 22 يونيو، موضحا أنها ستُجرى في أنقرة.

وصرح إردوغان للصحافة، «سنستقبل ولي العهد الأربعاء في المجمع الرئاسي»، مقر الرئاسة في أنقرة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول تركي كبير، إن ولي العهد السعودي سيزور تركيا رسميا يوم الأربعاء المقبل.

- ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل

وستكون هذه الزيارة الأولى للأمير محمد بن سلمان، إلى إسطنبول منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في العام 2018، ما أدى إلى برودة وتوتر في العلاقات بين البلدين.

وفي 28 إبريل الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السعودية، في أول زيارة له إلى المملكة منذ قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول العام 2018.