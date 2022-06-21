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مصر والسعودية تشددان على أهمية الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 07:11 مساء
مصر والسعودية تشددان على أهمية الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية
لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسصي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة، الثلاثاء 21 يونيو 2022. (واس)
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شددت مصر والسعودية في بيان مشترك، «على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي/ ليبي انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن».

وثمّن الجانب السعودي في بيان مشترك صدر مساء اليوم الثلاثاء، جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها لأعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة «بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم».

دعم مصري سعودي لدور المؤسسات الليبية
وأكد الجانبان على أهمية «دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها»، وأشادا في هذا السياق «بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبي الشقيق».

كما شدد الجانبان على أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا «بدون استثناء أو مماطلة وفي مدى زمني محدد تنفيذاً لقراري مجلس الأمن رقمي 2570 و2571 ومخرجات قمة باريس ومسار برلين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وآلية دول جوار ليبيا».

دعم مصري سعودي للجنة «5+5»
وأعربت الدولتان عن دعمهما لجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ذات الصلة وكذلك حفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا، وفق نص البيان.

وصدر البيان المصري السعودي في ختام زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة التي وصلها مساء أمس الإثنين، لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك ضمن جولة إقليمية تشمل الأردن وتركيا.

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