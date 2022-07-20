Atwasat

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 10:41 مساء
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»
الصحفي الإسرائيلي جيل تماري يجوار المسجد الحرام في مكة. (الإنترنت)
alwasat radio

ندد وزير إسرائيلي، الأربعاء، بتقرير تلفزيوني لصحفي دخل مدينة مكة السعودية رغم حظر دخولها على غير المسلمين واعتذر عن الواقعة بعدما أثارت رد فعل عنيفًا على الإنترنت، وقال إنه «غبي وضار» بالعلاقات بين إسرائيل ودول الخليج.

وبثت «القناة 13» الإخبارية الإسرائيلية تقريرًا مصورًا مدته عشر دقائق من السعودية للصحفي جيل تماري، الإثنين، ظهر فيه وهو يتنقل بسيارة بجوار المسجد الحرام في مكة ويصعد على «جبل الرحمة»، وهو جزء من «مشعر عرفات» الذي يحظى بقدسية لدى المسلمين باعتباره المكان الذي ألقى فيه الرسول محمد «خطبة الوداع» قبل 14 قرنًا، بحسب «رويترز».

تجنب اكتشاف أنه إسرائيلي
وبرفقة شخص يبدو مرشدًا محليًا، والذي تم حجب وجهه للحيلولة دون التعرف على هويته، خفض تماري صوته بينما كان يتحدث أمام الكاميرا باللغة العبرية، وتحول أحيانًا للتحدث باللغة الإنجليزية لتجنب اكتشاف أنه إسرائيلي. وقال عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي للتلفزيون الإسرائيلي: «آسف (لكن) بث (هذا التقرير) والتفاخر به كان شيئًا غبيًا. بث هذا التقرير من أجل المشاهدات كان تصرفًا غير مسؤول ومؤذيًا».

وأضاف فريج أن التقرير يضر بالجهود التي ترعاها الولايات المتحدة لدفع إسرائيل والسعودية تدريجيًا إلى مزيد من تطبيع العلاقات، على غرار الاتفاقيتين الدبلوماسيتين مع كل من الإمارات والبحرين العام 2020. ولا تعترف السعودية رسميًا بإسرائيل، وتقول إن هذا الأمر يتطلب معالجة مسألة إقامة دولة فلسطينية أولًا. ولم تقم وسائل الإعلام السعودية بتغطية التقرير.

تغطية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية
وكان تماري في جدة لتغطية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية يوم الجمعة. ولم يتضح ما إذا كانت السلطات وافقت على زيارته إلى مكة، التي اعتذر بشأنها في وقت لاحق قائلًا على «تويتر»: «إذا شعر أي شخص بالإساءة بسبب هذا التقرير المصور، فأنا أعتذر بشدة. كان الغرض من ذلك إظهار أهمية مكة وجمال الدين، ومن خلال القيام بذلك، تعزيز التسامح الديني».

-  وزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لإيران.. وقمة جدة «لم تناقش التعاون العسكري مع إسرائيل أو ناتو عربيا»
-  فيصل بن فرحان: فتح أجواء السعودية للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع

انتشر وسم «#يهودي_في_الحرم» بشكل كبير على «تويتر»، حيث حضّ مستخدم على الموقع الأربعاء السلطات السعودية «ألا تجرح الأمة الإسلامية في مقدساتها بالسماح لليهود بتدنيس مدينة رسول الله».

كما سخر آخرون من سماح السلطات للصحفي الإسرائيلي بزيارة مكة، مع فرضها غرامة قدرها 10 آلاف ريال (2.666 دولار) على المسلمين الذين يقصدون المدينة المقدسة لأداء العمرة دون تصريح. ولم ترد السلطات السعودية على طلبات وكالة «فرانس برس» للتعليق على الأمر.

الصحفي الإسرائيلي جيل تماري يجوار المسجد الحرام في مكة. (الإنترنت)
الصحفي الإسرائيلي جيل تماري يجوار المسجد الحرام في مكة. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي الأربعاء

بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي ...
الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات

الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
حالتنا الليبية

حالتنا الليبية
غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام

غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام
الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»

كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»
تعالوا نسكن البركة!

تعالوا نسكن البركة!
شجون قانونية من قلب الألم

شجون قانونية من قلب الألم
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المغرب وإسرائيل ينسقان في مجال الدفاع العسكري
المغرب وإسرائيل ينسقان في مجال الدفاع العسكري
حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية جنوب شرق السودان ترتفع إلى 105 قتلى
حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية جنوب شرق السودان ترتفع إلى 105 ...
بالصور: حريق هائل في تونس
بالصور: حريق هائل في تونس
مقتل خمسة مدنيين في قصف تركي بشمال العراق
مقتل خمسة مدنيين في قصف تركي بشمال العراق
ماكرون يدعو لاستئناف الحوار «الإسرائيلي-الفلسطيني» خلال لقائه عباس
ماكرون يدعو لاستئناف الحوار «الإسرائيلي-الفلسطيني» خلال لقائه ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة...
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع ......
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني...
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة...
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية...
المزيد
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل ......
سورية: إردوغان لم يحقق «أهدافه» خلال القمة مع رئيسي وبوتين
سورية: إردوغان لم يحقق «أهدافه» خلال القمة مع رئيسي وبوتين...
الحكومة العراقية تندد بـ«انتهاك صريح للسيادة» إثر قصف تركي خلف تسعة قتلى مدنيين
الحكومة العراقية تندد بـ«انتهاك صريح للسيادة» إثر قصف تركي ......
ماكرون يدعو لاستئناف الحوار «الإسرائيلي-الفلسطيني» خلال لقائه عباس
ماكرون يدعو لاستئناف الحوار «الإسرائيلي-الفلسطيني» خلال ......
مقتل خمسة مدنيين في قصف تركي بشمال العراق
مقتل خمسة مدنيين في قصف تركي بشمال العراق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط