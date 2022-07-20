شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

القاهرة - بوابة الوسط

ندد وزير إسرائيلي، الأربعاء، بتقرير تلفزيوني لصحفي دخل مدينة مكة السعودية رغم حظر دخولها على غير المسلمين واعتذر عن الواقعة بعدما أثارت رد فعل عنيفًا على الإنترنت، وقال إنه «غبي وضار» بالعلاقات بين إسرائيل ودول الخليج.

وبثت «القناة 13» الإخبارية الإسرائيلية تقريرًا مصورًا مدته عشر دقائق من السعودية للصحفي جيل تماري، الإثنين، ظهر فيه وهو يتنقل بسيارة بجوار المسجد الحرام في مكة ويصعد على «جبل الرحمة»، وهو جزء من «مشعر عرفات» الذي يحظى بقدسية لدى المسلمين باعتباره المكان الذي ألقى فيه الرسول محمد «خطبة الوداع» قبل 14 قرنًا، بحسب «رويترز».

تجنب اكتشاف أنه إسرائيلي

وبرفقة شخص يبدو مرشدًا محليًا، والذي تم حجب وجهه للحيلولة دون التعرف على هويته، خفض تماري صوته بينما كان يتحدث أمام الكاميرا باللغة العبرية، وتحول أحيانًا للتحدث باللغة الإنجليزية لتجنب اكتشاف أنه إسرائيلي. وقال عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي للتلفزيون الإسرائيلي: «آسف (لكن) بث (هذا التقرير) والتفاخر به كان شيئًا غبيًا. بث هذا التقرير من أجل المشاهدات كان تصرفًا غير مسؤول ومؤذيًا».

وأضاف فريج أن التقرير يضر بالجهود التي ترعاها الولايات المتحدة لدفع إسرائيل والسعودية تدريجيًا إلى مزيد من تطبيع العلاقات، على غرار الاتفاقيتين الدبلوماسيتين مع كل من الإمارات والبحرين العام 2020. ولا تعترف السعودية رسميًا بإسرائيل، وتقول إن هذا الأمر يتطلب معالجة مسألة إقامة دولة فلسطينية أولًا. ولم تقم وسائل الإعلام السعودية بتغطية التقرير.

تغطية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية

وكان تماري في جدة لتغطية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية يوم الجمعة. ولم يتضح ما إذا كانت السلطات وافقت على زيارته إلى مكة، التي اعتذر بشأنها في وقت لاحق قائلًا على «تويتر»: «إذا شعر أي شخص بالإساءة بسبب هذا التقرير المصور، فأنا أعتذر بشدة. كان الغرض من ذلك إظهار أهمية مكة وجمال الدين، ومن خلال القيام بذلك، تعزيز التسامح الديني».

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انتشر وسم «#يهودي_في_الحرم» بشكل كبير على «تويتر»، حيث حضّ مستخدم على الموقع الأربعاء السلطات السعودية «ألا تجرح الأمة الإسلامية في مقدساتها بالسماح لليهود بتدنيس مدينة رسول الله».

كما سخر آخرون من سماح السلطات للصحفي الإسرائيلي بزيارة مكة، مع فرضها غرامة قدرها 10 آلاف ريال (2.666 دولار) على المسلمين الذين يقصدون المدينة المقدسة لأداء العمرة دون تصريح. ولم ترد السلطات السعودية على طلبات وكالة «فرانس برس» للتعليق على الأمر.

الصحفي الإسرائيلي جيل تماري يجوار المسجد الحرام في مكة. (الإنترنت)