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فيصل بن فرحان: فتح أجواء السعودية للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 05:52 مساء
فيصل بن فرحان: فتح أجواء السعودية للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي عقب قمة جدة. (الإنترنت)
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أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان السبت أن قرار السعودية هذا الأسبوع برفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران لاستخدام مجالها الجوي ليس إشارة الى أي دفع باتجاه إقامة علاقة مستقبلية مع إسرائيل.

وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي «هذا لا علاقة له بالعلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل»، مضيفا أنه «ليس في أي حال من الأحوال تمهيدا لخطوات لاحقة»، وفق «فرانس برس».

 التعاون العسكري مع إسرائيل
وردًا على سؤال لأحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أشار وزير الخارجية السعودي إلى أنه لم يُطرح ولم يُناقش أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، ولا يوجد أي شيء اسمه «ناتو عربي».

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وأضاف: «لا علم لديه بأي مناقشات حول تحالف دفاعي بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة غير مشاركة في أي مناقشات من هذا القبيل».

 يد المملكة ممدودة لإيران
وقال بن فرحان إن يد المملكة ممدودة لإيران للوصول إلى علاقات طبيعية، مشيرًا إلى أن المحادثات التي جرت مع إيران إيجابية، لكنها لم تصل لنتائج. كما أشار إلى أنه لم تكن هناك أي رسائل من إيران إلى قمة جدة، بحسب «العربية».

وتابع بن فرحان أن قمة جدة تضمنت مخرجات، نأمل أن تكون لها انعكاسات إيجابية. وأشار إلى أن «السعودية أكدت للرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذ إجراءات بحق من ارتكب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومثل هذه الأخطاء تحدث في مختلف الدول». و«تعاملنا بمؤسسية كدولة وحاسبنا قتلة خاشقجي، وهذا الأمر حدث مثله في الولايات المتحدة»، وفق بن فرحان.

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