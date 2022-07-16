بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان أن المملكة سبق أن أعلنت زيادة القدرة الإنتاجية من النفط، إلى 13 مليون برميل يوميًا، لكن «لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية للزيادة» بعد ذلك.

وشدد بن سلمان، خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية، المنعقدة اليوم، على أن تبني سياسات «غير واقعية» لتخفيض الانبعاثات الكربونية، من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، سيؤدي في السنوات المقبلة إلى «تضخم غير معهود» وارتفاع في أسعار الطاقة، وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة.

- بن سلمان: تبني سياسات «غير واقعية» لتخفيض الانبعاثات الكربونية يؤدي لـ«تضخم غير معهود» في أسعار الطاقة

وتابع أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حاليًا وعلى رأسها التغيُّر المناخي، تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني نهج متوازن بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة «أكثر ديمومة».

ولفت إلى أن المملكة تبنت نهجًا متوازنًا للوصول للحياد الصفري لانبعاثات الكربون، باتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافق مع خططها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي.