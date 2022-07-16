وزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لإيران.. وقمة جدة «لم تناقش التعاون العسكري مع إسرائيل أو ناتو عربيا»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، أن قمة جدة ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن البيان الختامي للقمة سيصدر لاحقًا.

وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة جدة للأمن والتنمية، التي انعقدت بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن إن يد المملكة ممدودة لإيران للوصول إلى علاقات طبيعية، مشيرًا إلى أن المحادثات التي جرت مع إيران إيجابية، لكنها لم تصل لنتائج. كما أشار إلى أنه لم تكن هناك أي رسائل من إيران إلى قمة جدة، بحسب «العربية».

وتابع بن فرحان أن قمة جدة تضمنت مخرجات، نأمل أن تكون لها انعكاسات إيجابية. وأشار إلى أن «السعودية أكدت للرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذ إجراءات بحق من ارتكب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومثل هذه الأخطاء تحدث في مختلف الدول». و«تعاملنا بمؤسسية كدولة وحاسبنا قتلة خاشقجي، وهذا الأمر حدث مثله في الولايات المتحدة»، وفق بن فرحان.

«ناتو عربي».. تحالف دفاعي مع إسرائيل

وردًا على سؤال لأحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أشار وزير الخارجية السعودي إلى أنه لم يُطرح ولم يُناقش أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، ولا يوجد أي شيء اسمه «ناتو عربي». وأضاف بالقول: «لم نناقش موضوع إنتاج النفط في قمة جدة.. وأوبك بلس تواصل عملها لتقييم الأسواق وما تحتاجه».

وأضاف: «لا علم لديه بأي مناقشات حول تحالف دفاعي بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة غير مشاركة في أي مناقشات من هذا القبيل».

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وقال وزير الخارجية السعودي إن الولايات المتحدة تبقى الشريك الاستراتيجي الأساسي لنا، مشددًا على أن «شراكة المملكة مع أميركا قديمة ومستمرة.. والاتفاقات التي وقعناها مع أميركا لم تأتِ بين يوم وليلة».

ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

وفي افتتاح القمة، ظهر السبت، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن قمة جدة تعقد في وقت يشهد العالم تحديات كبيرة، مضيفًا: «نأمل أن تواجه قمة جدة التحديات العالمية»، ومؤكدا أن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن أمله في أن تواجه هذه القمة تحديات كبرى يشهدها العالم وأن تؤسس عهدًا جديدًا من الشراكة بين دول المنطقة والولايات المتحدة. ودعا إيران إلى التعاون وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة.

ومن جهته، قال الرئيس بايدن إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي مطلقًا. كما تعهد بايدن بتعزيز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية في المنطقة.