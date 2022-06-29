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السودان.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 10:45 مساء
السودان.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات في الخرطوم
متظاهرون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. (أ ف ب)
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أفاد مسعفون بأن قوات الأمن السودانية قتلت، الأربعاء، متظاهرا خلال تظاهرات ليلية في جنوب وشرق الخرطوم، ومناطق متفرقة من مدينتي أم درمان والخرطوم بحري.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديمقراطية إن المتظاهر الذي لم تعرف هويته توفي بعد أن أصيب «برصاصة في الصدر» خلال مسيرات في شمال الخرطوم، بحسب «فرانس برس».

ويرتفع بذلك إلى 103 عدد قتلى قمع الاحتجاجات منذ إجراءات 25 أكتوبر بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وفق اللجنة.

خروج المئات إلى الشوارع في عدة أحياء
شهدت تظاهرات الأربعاء خروج المئات إلى الشوارع في عدة أحياء بضواحي الخرطوم للمطالبة بحكم مدني. وبحسب شهود عيان، رفع كثيرون لافتات تحضّ المتظاهرين على النزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة الخميس.

ويأتي مقتل المتظاهر في وقت حضّ دبلوماسيون غربيون والأمم المتحدة السلطات السودانية على الامتناع عن العنف ضد المحتجين قبل الاحتجاج المزمع الخميس والذي يصادف 33 عاما على استيلاء الرئيس السابق عمر البشير على السلطة في انقلاب.

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أطيح البشير في أبريل 2019 وأبرم في وقت لاحق من العام نفسه اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، لكن المسار الانتقالي انتكس العام الماضي.

 دوامة اضطرابات عميقة 
ودخل السودان، وهو أحد أفقر دول العالم، منذ العام الماضي في دوامة اضطرابات عميقة تميزت باحتجاجات شبه أسبوعية وارتفاع في الأسعار ونقص قي الغذاء واشتباكات قبليّة.

وتسعى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة «إيغاد» الإقليمية إلى التوسط لإجراء محادثات مباشرة بين السلطة والمعارضة لحل الأزمة.

وعقدت في وقت سابق من هذا الشهر جلسة محادثات بين مسؤولين عسكريين وممثلين عن عدة أحزاب سياسية وقيادات من جماعات متمردة سابقة. لكن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير البارز قاطع تلك المحادثات التي أرجئت إلى أجل غير مسمى.

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