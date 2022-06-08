السودان.. انطلاق الحوار لحل الأزمة السياسية في غياب أطراف معارضة رئيسية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق، الأربعاء، حوار بين العسكريين وأحزاب سياسية سودانية برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد)، لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، في غياب أطراف رئيسية معارضة.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، فولكر برثيس خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم «من المهم ألا نضيع هذه اللحظة... نطلب من الجميع العمل مع بعضهم بعضًا بحسن نية». وحضر محادثات الأربعاء مسؤولون عسكريون وممثلو أحزاب سياسية وقيادات من حركات تمرد سابقة، بحسب «فرانس برس».

ولكن منذ الإثنين، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان مقاطعته للحوار، كما رفض حزب الأمة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد المشاركة أيضًا، لعدم اكتمال الظروف المؤاتية له.

غياب أعضاء من لجان المقاومة

وغاب أعضاء من لجان المقاومة التي ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد البشير وقادت تظاهرات مناهضة للانقلاب خلال الآونة الأخيرة.

منذ أن أزاح البرهان المدنيين من حكم المرحلة الانتقالية حين نفذ انقلابًا عسكريًا في أكتوبر، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين فيما تقدر لجنة أطباء السودان المركزية أن نحو 100 شخص على الأقل قتلوا وجرح العشرات.

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ودفع هذا الوضع كلًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، ومنظمة إيغاد إلى الدعوة إلى حوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماما «على الصعيدين السياسي والأمني».

الحوار السياسي «فرصة تاريخية»

والثلاثاء، أشاد البرهان بالحوار السياسي ووصفه بأنه «فرصة تاريخية» ودعا «المكونات المختلفة المعنية بهذا الحوار أن تبادر بالاستجابة وألا تقف حجر عثرة في طريق استدامة الانتقال والتحول الديموقراطي».

وقرر البرهان الأسبوع الماضي رفع حالة الطوارئ التي فرضها عقب الانقلاب العسكري، بهدف «تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية»، ورحب بيرثيس بالقرار، وقال إنه «يمكن فعل المزيد».

ودعا مبعوث منظمة إيغاد إسماعيل وايس الفصائل الغائبة إلى الانضمام للحوار، قائلًا «مرحب بهم دائمًا والباب مفتوح». وقال محمد لبات المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي «نحن كآلية لا يمكننا تصور حل سياسي دون مشاركة» الفصائل الغائبة.