مجلس السيادة السوداني يجدد التزامه بدفع عملية الحوار بين الفرقاء ودعم جهود «الآلية الثلاثية»

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولًا لمرحلة التحول الديمقراطي، مؤكدًا دعم الحكومة السودانية، ومجلس السيادة جهود «الآلية الثلاثية» لدفع عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين لتحقيق الوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية الراهنة.

وأطلع رئيس مجلس السيادة خلال لقائه اليوم «الآلية الثلاثية»، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد، بحضور السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف، على ترتيبات بدء الحوار المباشر بعد غدٍ الأربعاء، بحسب «العربية».

رفع الطوارئ وإطلاق المعتقلين

بدوره، قال الصادق في تصريح صحفي إن الآلية أعربت عن ترحيبها بقرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق المعتقلين، لافتًا إلى أن «الآلية الثلاثية» قدمت شرحًا لرئيس المجلس حول سير ومجريات المشاورات خلال الفترة الماضية، والخطوات الجارية في أعقاب إعلان بدء الحوار المباشر بعد غدٍ الأربعاء بين الفرقاء السودانيين.

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وأشار وزير الخارجية إلى أن اللقاء استعرض الموضوعات التى سيتم طرحها خلال عملية الحوار المباشر يوم الأربعاء، والهدف من طرحها والمخرجات المتوقعة من الحوار.

عدم تسييس الملف

يشار إلى أن القيادة السودانية أكدت، السبت الماضي، التزامها بالتعاون مع كافة آليات الأمم المتحدة، لترقية أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، داعية لعدم تسييس الملف.

جاء ذلك خلال لقاء خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان أداما ديانق، مع البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي، كل على حدة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

وشدد البرهان، خلال اللقاء، على حرص الخرطوم والتزامها بقضايا حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا أصيلًا من عقيدة وعادات وتقاليد الشعب السوداني.