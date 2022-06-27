الرياض وبروكسل تناقشان إجراءات تسهيل دخول السعوديين لدول «شنغن» دون تأشيرة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وزارة الخارجية السعودية، الإثنين، مناقشة الإجراءات اللازمة، مع فريق أوروبي، لتسهيل دخول المواطنين السعوديين إلى دول منطقة «شنغن» دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن «الطرفين أكدا رغبتهما في تعميق التعاون والتشاور، بما يخدم المصالح المشتركة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق المعني بالحوار الفني بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في الرياض.

وترأس الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري الجانب السعودي، ومن الاتحاد الأوروبي رئيس سياسة التأشيرات بالمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية ديمتري جيوتاكوس.

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كان باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، قال في بداية الشهر الجاري، إن هناك إعلانا قريبا حول نظام جديد للتأشيرة سيسهل الحصول على «شنجن» (التأشيرة المتعددة).

وقال الدبلوماسي في تصريح لجريدة «الشرق الأوسط»: «الاتحاد الأوروبي يعمل بالتوازي مع نظام لإعفاء جميع كل مواطني دول الخليج من التأشيرات»، معبرا عن «تفاؤله بأن يتمكن السعوديون من زيارة أوروبا قريبا دون تأشيرة».