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الرئيس التونسي يتسلم مسودة الدستور الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 07:30 مساء
الرئيس التونسي يتسلم مسودة الدستور الجديد
رئيس اللجنة الدستورية يسلم قيس سعيّد مسودة الدستور الجديد. (الإنترنت)
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قال بيان للرئاسة التونسية، الإثنين، إن ر«ئيس اللجنة الدستورية صادق بلعيد سلم رئيس البلاد قيس سعيد مسوَّدة الدستور الجديد».

وأضاف بيان الرئاسة التونسية على الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك»، أن قيس سعيد «استقبل صادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي أمد رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة».

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وأوضح أن اللقاء «مثل فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلًا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية، وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة».

الاستفتاء في 25 يوليو المقبل 
وينوي سعيد عرض الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل. تظاهر أمس والأحد المئات في تونس للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء، وإعفاء رئيس البلاد 57 قاضيًا من مهامهم.

ودعت إلى التظاهرة «جبهة الخلاص الوطني» التي تضم أحزابًا معارضة بما فيها حركة «النهضة» الإخوانية.

وانطلق منذ أسبوعين حوار وطني في البلاد لإعداد مشروع تعديل الدستور من دون المعارضة، كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة به.

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