Atwasat

النيابة اللبنانية تستجوب كارلوس غصن بموجب نشرة من الإنتربول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 02:06 مساء
النيابة اللبنانية تستجوب كارلوس غصن بموجب نشرة من الإنتربول
رئيس مجلس إدارة تحالف رينو-نيسان السابق، كارلوس غضن خلال مؤتمر صحفي في بيروت. 8 يناير 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

استجوبت النيابة العامة التمييزية اللبنانية، القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن، بناء على نشرة حمراء من الإنتربول، لتوقيفه من دون أن تتخذ أي إجراءات جديدة بحقه، وفق ما أفاد مسؤول قضائي الإثنين وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، استجوب غصن بحضور وكيله القانوني، في مضمون النشرة الحمراء».

وقبل عشرة أيام، تسلم لبنان نشرة حمراء من الإنتربول بحق غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، بناءً على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية بحقه قبل أكثر من شهر.

وخلال استجوابه، تركزت الأسئلة وفق المصدر القضائي على الاتهامات التي نسبها القضاء الفرنسي لغصن، وبينها «تبييض الأموال واستغلال نفوذه عندما كان على رأس الشركة العملاقة، وتبديد أموالها وإبرام عقود ألحقت ضررا بالشركة المذكورة».

- فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

ولا يمكن لمنظمة إنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء، طلب إصدار «النشرة الحمراء»، فيما لا تسمح القوانين اللبنانية بتسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.

وأرسلت الإنتربول نشرتها الحمراء، بعدما أصدرت محكمة في ضاحية نانتير في باريس أبريل الماضي، مذكرة توقيف دولية تتعلق بأكثر من 16.3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان وشركة عُمانية، وفق المدعين، في اتهامات نفاها غصن.

لبنان «لن يسلم غصن إلى فرنسا»
وبعد الاستجواب، أبلغ القضاء اللبناني، وفق المسؤول، السلطات الفرنسية بفحوى الجلسة وطلب «إيداعه ملف الاسترداد للاطلاع عليه ودراسته».

وأوضح المسؤول أن لبنان «لن يسلم غصن الى فرنسا كونه مواطنا لبنانيا، وسيصار إلى محاكمته أمام القضاء اللبناني، بعد ورود طلب الاسترداد، والتثبت مما إذا كانت الجرائم المدعى بها تستدعي الملاحقة والمحاكمة».

وبناءً على التحقيق الفرنسي، أصدرت النيابة العامة قرارا جديدا بمنع غصن من السفر. وكان القضاء اللبناني قرر منع غصن من السفر مطلع العام 2020، بعد أسابيع على وصوله إلى بيروت، بسبب التحقيق الياباني المستمر بحقه.

ويقيم رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية في لبنان منذ ديسمبر 2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه العام 2018.

وقال غصن إنه فر نظرا إلى عدم اعتقاده بإمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو، كما اتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين لتوقيفه، نظرا لسعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.

وفي 2020، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن، وأبلغت بيروت بأنه فار من العدالة من اليابان، ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة، ولم تقدم السلطات اللبنانية التي لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، على توقيفه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»
«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة
تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج

تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج
رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش

رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش
الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن

شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن
بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا

بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا
«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا

«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا
البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة

البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة
ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟

ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟
العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء

العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء
معضلة خداع البصر

معضلة خداع البصر
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟

هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل أربعة أشخاص بانهيار مبنى في العاصمة العراقية بغداد
مقتل أربعة أشخاص بانهيار مبنى في العاصمة العراقية بغداد
انطلاق «مسيرة الأعلام» الإسرائيلية في القدس وسط توترات ومواجهات في باحة الأقصى
انطلاق «مسيرة الأعلام» الإسرائيلية في القدس وسط توترات ومواجهات ...
مجلس الأمن السوداني يوصي برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين
مجلس الأمن السوداني يوصي برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين
الإمارات تسجل ثلاث إصابات جديدة بجدري القرود
الإمارات تسجل ثلاث إصابات جديدة بجدري القرود
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يقرر رفع حالة الطوارئ
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يقرر رفع حالة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة...
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال ......
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها...
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان...
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق الأمير حمزة
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق ......
المزيد
العراق: الإعدام لقيادي في «داعش» مسؤول عن هجوم أوقع عشرات الضحايا
العراق: الإعدام لقيادي في «داعش» مسؤول عن هجوم أوقع عشرات ......
النيابة اللبنانية تستجوب كارلوس غصن بموجب نشرة من الإنتربول
النيابة اللبنانية تستجوب كارلوس غصن بموجب نشرة من الإنتربول...
السعودية تعيِّن عادل الجبير أول مبعوث لها لشؤون المناخ
السعودية تعيِّن عادل الجبير أول مبعوث لها لشؤون المناخ...
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يقرر رفع حالة الطوارئ
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يقرر رفع حالة ......
الإمارات تسجل ثلاث إصابات جديدة بجدري القرود
الإمارات تسجل ثلاث إصابات جديدة بجدري القرود...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط