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الاتحاد التونسي للشغل يرفض المشاركة في حوار الرئيس قيس سعيد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 03:58 مساء
الاتحاد التونسي للشغل يرفض المشاركة في حوار الرئيس قيس سعيد
شعار الاتحاد التونسي للشغل. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المركزية النقابية وأكبر المنظمات في تونس وأهمها، رفضه الإثنين المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل «جمهورية جديدة»، معتبرًا أنه «شكلي» ويقصي القوى المدنية.

الجمعة، أعلن الرئيس التونسي إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور «جمهورية جديدة» عبر «حوار وطني» استبعد منه الأحزاب السياسية، وفق «فرانس برس».

«الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»
وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنية مستقلة تُسمى «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»  تتولى «تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية».

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وكلف سعيد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد «مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشارية»، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي إثر اجتماع هيئته التنفيذية أن الحوار «شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية»، فضلًا عن كونه «استشاريًا ولا يفضي إلى نتائج».

ثلاث لجان تتفرع من الهيئة 
تتفرّع من الهيئة التي أعلنها سعيّد لجان ثلاث، هي «اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة» و«اللجنة الاستشاريّة القانونيّة» و«لجنة الحوار الوطني».

وتقوم «اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية» بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصادية واجتماعية تضم المنظمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد.

أمّا «اللجنة الاستشارية القانونية» فتضم أكاديميين يُعينون بمرسوم رئاسي. ويشارك جميع الأعضاء في «لجنة الحوار الوطني» برئاسة صادق بلعيد. بعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس.

وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرر سعيد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 ديسمبر. كما منح نفسه في 22 أبريل حقّ تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن في ذلك رئيسها.

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