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عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 11:57 صباحا
عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات
مشاة يعبرون طريقا خلال عاصفة ترابية شديدة في العاصمة العراقية بغداد, 16 مايو 2022. (أ ف ب)
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أُغلقت المطارات والإدارات العامة في العراق، وعُلقت الامتحانات في الجامعات والمدارس، الإثنين، بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب البلاد، بعد سلسلة من العواصف المماثلة التي ترزح تحت وطأتها على البلاد منذ نحو شهر.

وتسببت العاصفة الأخيرة التي غطت العراق بالرمال في الخامس من مايو، بحالات اختناق لأكثر من 5 آلاف شخص وأدخلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لقي شخص واحد حتفه، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي مشهد بدأ العراقيون بالاعتياد عليه، غطت طبقات الرمال الصفراء صباح الإثنين المباني والسيارات المركونة في الشوارع وأثاث المنازل، كما شاهد صحفيو «فرانس برس»، فيما حجبت سحب الغبار السميكة الرؤية لمجرد بضعة أمتار قليلة.

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وقررت إدارة مطار بغداد الدولي، تعليق الرحلات الجوية خلال اليوم، بسبب «وصول مدى الرؤية إلى 300 متر» فقط، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية، وأوعزت بـ«إغلاق الاجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم».

تعليق الرحلات في النجف والسليمانية
وعلقت رحلات مطار النجف جنوبا، والسليمانية في إقليم كردستان في الشمال، وفق الوكالة العراقية، فيما علقت سبع محافظات الدوام الرسمي في الإدارات العامة، باستثناء دوائر الصحة، لا سيما في العاصمة بغداد وفي الديوانية جنوبا وديالى وكركوك في الشمال.

وكذلك أغلقت كل مدارس البلاد وأرجئت امتحاناتها حتى الثلاثاء، كما أعلنت وزارة التربية، فضلا عن إرجاء الامتحانات الجامعية التي كانت مقررة ليوم الاثنين.

ويفترض أن تنحسر العاصفة تدريجيا اعتبارا من مساء الإثنين، كما قالت إدارة الأنواء الجوية العراقية.

والعاصفة هي الثامنة منذ منتصف شهر إبريل الماضي، فيما تكررت في الشهرين الأخيرين العواصف الترابية بشكل غير مسبوق في العراق، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر.

تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة
ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة، التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وحذر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية من تزايد العواصف الرملية، خصوصا بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى «272 يوما في السنة لفترة عقدين»، ورجح «أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة العام 2050».

وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة أشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح، أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية بحسب الوزارة.

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