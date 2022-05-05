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العراق: وفاة و5 آلاف حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 02:45 مساء
العراق: وفاة و5 آلاف حالة اختناق جراء العاصفة الترابية
غبار ناتج عن عاصفة ترابية يغطي أحد شوارع العراق. (الإنترنت)
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سجلت وفاة واحدة وأكثر من 5 آلاف حالة اختناق في العراق، الخميس، بسبب عاصفة ترابية تضرب مناطق في وسط وجنوب البلاد، حسب إحصائية أعلنتها وزارة الصحة، وهي العاصفة السابعة خلال نحو شهر.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «حتى الآن على الأقل سجلت حالة وفاة واحدة في بغداد»، وقال: «أستطيع أن أقول إننا استقبلنا ما لا يقل عن 5 آلاف حالة اختناق حتى الآن».

وأشار إلى أن «الغالبية العظمى من الحالات متوسطة إلى بسيطة وتغادر الطوارئ بعد تلقي العلاج».

وغطى الغبار ست محافظات عراقية منذ ليل الأربعاء، بينها العاصمة بغداد، ومحافظات الأنبار وكركوك والنجف الأشرف وكربلاء وصلاح الدين، في الوسط والجنوب، التي استيقظ سكانها على طبقات سميكة من الغبار البرتقالي تغطي منازلهم، الوكالة الفرنسية.

دعوات في العراق لعدم الخروج من المنزل
ودعت السلطات الصحية في محافظتي الأنبار وكركوك في الشمال السكان إلى عدم الخروج من منازلهم، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية

ويتوقع أن تنحسر العاصفة الترابية تدريجيا خلال يوم الخميس، حسب مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، مرجحا في حديث لوكالة الأنباء العراقية استمرار هبوب العواصف الترابية خلال شهر مايو.

عواصف ترابية غير مسبوقة في العراق
تكررت في الشهرين الأخيرين العواصف الترابية بشكل غير مسبوق في العراق، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر. وأدت آخرها إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين بسبب انعدام الرؤية.

يعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وحذر البنك الدولي في نوفمبر الماضي من انخفاض بنسبة 20% في الموارد المائية للعراق بحلول العام 2050 بسبب التغير المناخي.

وحذر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية من تزايد العواصف الرملية، خصوصا بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى «272 يوما في السنة لفترة عقدين»، ورجح «أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة العام 2050».

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