بايدن يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات ويتطلع إلى «تعزيز العلاقات»

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي، في بيان، إن «الامارات شريك أساسي للولايات المتحدة»، مؤكدًا أنه يتطلع إلى «تعزيز العلاقات» بين البلدين، ومستذكرًا رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحسب «فرانس برس».

انتخاب محمد بن زايد رئيسًا للإمارات

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسًا للإمارات السبت، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إنه «تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإجماع رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفًا للمغفور له فقيد الوطن، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».

أربعون يومًا حدادًا

وشيعت الإمارات رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، عقب وفاته عن عمر يناهز 73 عامًا، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

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وأعلنت الإمارات الحداد أربعين يومًا اعتبارًا من الجمعة، وتنكيس الأعلام، بالإضافة إلى تعطيل العمل «في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام».