المنفي والدبيبة وباشاغا وحفتر يعزون في وفاة رئيس الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

قدم المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، وقائد قوات القيادة العامة، التعازي في وفاة رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة.

ودخلت الإمارات اعتبارا من اليوم في حداد رسمي وقررت تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في برقية تعزيته: «تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة»، وأضاف: «وأمام هذا المصاب الجلل، والفاجعة الأليمة، فإنه لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى الشعب الإماراتي الشقيق، وإلى أسرة الفقيد بخالص عبارات التعزية والمواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر والسلوان».

ونعت حكومتا «الوحدة الوطنية الموقتة» و«المكلفة من مجلس النواب» على لسان رئيسيها، عبدالحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، رئيس الإمارات الراحل.

- الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان​

برقيات تعزية من باشاغا والدبيبة وحفتر

وغرد باشاغا على حسابه بموقع «تويتر»، قائلا: «بمزيد الحزن والأسى ننعى فقيد الأمة العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. خالص التعازي والمواساة لآل نهيان والشعب الإماراتي الشقيق».

وكتب الدبيبة على حسابه بموقع «تويتر»: «تنعى حكومة الوحدة الوطنية وفاة رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونتقدم بأحر التعازي لدولة الإمارات شعبا وحكومة في وفاة الفقيد».

بدوره، بعث قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، برقية تعزية إلى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، جاء فيها «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (...) وإذ نعزيكم وشعب الإمارات الشقيق وأنفسنا في هذا المصاب الجلل، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهمكم وآله وذويه جميل الصبر والسلوان».