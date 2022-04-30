الإفتاء المصرية: غدا الأحد المتمم لشهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام 1443 هجرية.

وقال مفتي الديار المصرية في بيان، إن غدًا الأحد هو المتمم لأيام شهر رمضان المبارك، ليكون يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وحسب البيان، فقد «استطلعَت دار الإفتاء المصريةُ هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية، بعد غروب شمس يوم السبت 29 رمضان (...) بواسطة اللِّجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية»، حيث «تحقَّق شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام 1443 هجرية بِالعَيْن المجردةِ».



وعلى ذلك، أعلنت دار الإفتاء المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الاول من شهر مايو لعام 2022، هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين الموافق الثانى من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال.