جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا، صباح الأربعاء، في شمال الضفة الغربية المحتلة حيث تكثف إسرائيل عدوانها على إثر سلسلة من الهجمات نفذ اثنين منها فلسطينيان من جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأنباء الرسمية (وفا) مقتل الفلسطيني. وتحدثت الوزارة في بيان عن «استشهاد شاب 18 عاما برصاصة في الرأس»، بينما أوضحت وكالة وفا أن الشاب هو أحمد مساد من قرية برقين التابعة لمدينة جنين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأشارت وزارة الصحة إلى «ثلاث إصابات برصاص حي» أطلقته القوات الإسرائيلية في منطقة جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، موضحة أن حالة الجرحى مستقرة. وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ينفذ «أنشطة لمكافحة الإرهاب« في جنين الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد يوم على مقتل شاب فلسطيني في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحام قوة خاصة للمخيم. وكثفت القوات الإسرائيلية عملياتها في الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات في إسرائيل من بينها هجومان في منطقة تل أبيب نفذهما فلسطينيان من منطقة جنين.

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وتركزت هذه العمليات في مدينة ومخيم جنين للاجئين الفلسطينيين الذي ينشط فيه عدد من مقاتلي فصائل إسلامية مسلحة مثل حركتي الجهاد حماس وكذلك كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ودانت حركة (فتح) هجومي تل أبيب. ومنذ 22 مارس قُتل 26 فلسطينيا بينهم ثلاثة مهاجمين في حوادث أو عمليات مختلفة، يضاف إليهم ثلاثة مهاجمين آخرين من العرب في إسرائيل نفذوا هجومين وقعا في كل من بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال) وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنهما.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 14 شخصا في هجمات خلال هذه الفترة بحسب حصيلة لوكالة «فرانس برس». وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 17 فلسطينيا.

القدس

في البلدة القديمة في القدس جرح أكثر من 250 فلسطينيا في الأسابيع الأخيرة في صدامات مع قوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

ويتهم مسؤولون فلسطينيون وناشطون إسرائيل بالسعي إلى تقسيم الأقصى إلى قسمين يهودي ومسلم أو تقسيم أوقات الزيارة، كما هو الحال في موقع مقدس آخر في مدينة الخليل المجاورة. وقد أعربوا عن غضبهم من توغل متكرر لقوات الأمن الإسرائيلية في الحرم القدسي.

وتتزايد المخاوف من تجدد الصدامات في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، إذ يحيي المسلمون ليل الأربعاء الخميس ليلة القدر التي يحتشد فيها عشرات الآلاف في المسجد وباحاته للصلاة. وفيما بدا أنه تهدئة للأوضاع، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أن الدولة العبرية «ملتزمة« المحافظة على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى.

صواريخ المقاومة الفلسطينية

في الوقت نفسه، أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة صواريخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية ورد الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات على هذا الجيب المحاصر من قبل الدولة العبرية منذ 2007. على أثر ذلك، أغلقت إسرائيل معبر إيريز بيت حانون بينها وبين قطاع غزة لعدة أيام قبل أن تستأنف الثلاثاء السماح بدخول العمال والتجار.

وتندلع في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967 بشكل متكرر مواجهات مع الجنود الإسرائيليين احتجاجا على الاحتلال الإسرائيلي والاعتقالات ومصادرة الاراضي او هدم منازل فلسطينية.

وتضم الضفة الغربية حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني، إضافة إلى نحو 475 ألف مستوطن في مستوطنات أقيمت على الأراضي الفلسطينية ويعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.